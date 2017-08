Una reforma previsional que no convence

(por Gabriel Falconier-Política Argentina).- Vientos de cambio asoman en el sistema previsional argentino. Vientos que no son nuevos, ya los tuvimos y arrasaron con toda la clase pasiva de aquel entonces. Dónde quedo el aprendizaje de aquella privatización de YPF para garantizarles el pago de la deuda a los jubilados que nunca llego. Como si la amnesia sobrevolara nuestro suelo, quizá se vuelva a repetir de otro modo.

La excusa ahora es abonarle la deuda a los pasivos en formato mal llamado “reparación histórica”, que al día de hoy se refugia en intentos cosmetológicos que no han dado los frutos que se pregonaban. Para ello avanzaron con el blanqueo e iniciar la liquidación del FGS, ya vendieron las acciones de Pampa Energía y Solvay Indupa del FGS, bajo un manto de sospecha que significo el cierre de la Unidad Fiscal de los delitos de Seguridad Social (UFISeS).

Asimismo los intentos que imponen ajustar los parámetros previsionales para balancear el “déficit” que acarrea el sistema, se convoca en las oficinas del ministerio de trabajo, comandado por el secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci, todos los miércoles un grupo de expertos designados a dedo que van dándole sentido a un reforma integral previsional. Esa comisión de expertos (Mabel Maffei de Borghi y Bernabé Chirinos, y el constitucionalista Félix Loñ.) tiene como objetivo las reformas al sistema, optimizando los recursos que tiene hoy en su presupuesto la Seguridad Social. Dicha propuesta va quedar lista para trabajar par a finales de octubre, que según ultimas declaraciones de los voceros del actual Gobierno serán por tramos a fin de que el Congreso no lo considere una reforma integral, sino correcciones a la normativa actual que se adecuarían a las circunstancias sociales que vive hoy nuestro país.

Por tal motivo, cambiarían los requisitos de los años de servicios necesarios para jubilarse y se incorporaría aportes voluntarios para mejorar el monto del haber previsional. Ese combo convierte al sistema previsional en Reparto Capitalizable haciendo diferencias tajantes entre los propios jubilados, cuestión que sucedía con el régimen de AFJP. También se establecería una base de 15 años de aportes con la misma edad jubilatoria que hay en la actualidad para obtención de una jubilación base muy inferior a lo que se cobra por la mínima hoy en día. A medida que se incorporen más aportes y se agreguen aportes voluntarios, generando un incremento paulatino el haber previsional llegando a su máximo cuando la persona tenga 35 años de aporte y 68 años de edad. Lo que ocasionaría una pérdida sustancial en el bolsillo de los jubilados por la elevación de los requisitos y por las posibilidades de incorporar más aportes de un grupo con capacidad amplia de ahorro diferenciándose del resto de los jubilados. De alguna forma oculta o disfrazada te empujan hacia el aumento de la edad jubilatoria inexorablemente.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad es el otro tema en discusión, la cotización millonaria de este activo del Estado, hace que sea considerado su Joya más preciada. Como consecuencia de ello, el recelo en cada una de sus operaciones tienden a caer en denuncias Judiciales que involucran presuntos conflictos de intereses con los actuales funcionarios. La última denuncia fue hecha contra el ministro de Finanzas, Luis Caputo del cual se lo acusa de desviar 500 millones de pesos del FGS a otro fondo del cual sería su mayor beneficiario, en clara violación a la normativa de ética pública.

En consecuencia, como mayor activo del Estado debe ser preciado y cuidado como tal, para que sea funcional al crecimiento de las inversiones que se hagan en el (Progresar, Procrear, Argenta), o sea debemos protegerlo a que no sea mal gastado o mal administrado. Sin ir más lejos en España existe un fondo de reserva o llamado hucha de las pensiones que en el 2011 alcanzaba 70.000 millones de euros, que al día de hoy 2017, casi se encuentra reducido a poco más de 5.000 millones de euros y próximo a desaparecer a final de este año, producto de cubrir el gasto corriente actual. El Gobierno español ha tomado crédito a 18 años para cubrir las cargas en Seguridad Social y así no sobrellevar un costo político adicional. He aquí la importancia del cuidado de nuestro Fondo de Garantía.

El ultimo gran eje de discusión, son los recursos de la Obra social de los Jubilados (PAMI). La modificación de los parámetros de los medicamentos gratuitos crónicos, prestaciones reducidas, cancelaciones de programas sanitarios hicieron que la vida de un jubilado se encarezca bastante ya que en muchos casos se destinan más de un 50% de un haber jubilatorio o de pensión para cubrir necesidades médicas.

La implementación y profundización de estos cambios (Reforma Previsional, Fondo de Garantía de Sustentabilidad y el funcionamiento del PAMI) realizados de la manera que se están llevando a cabo y de acuerdo a los anuncio podría en un fuerte riesgo al todo el sistema previsional argentino, generando una inmensa carga para las futuras generaciones.