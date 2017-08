Soria: el rionegrino va a votar en defensa propia

(ADN).- María Emilia Soria señaló que el domingo los rionegrinos van a votar en defensa propia, “porque saben quién le dió y quién le sacó” y criticó por igual a Mauricio Macri y a Alberto Weretilneck.

Negó, en declaraciones al programa “Un día más” de radio VyP, que haya votado el acuerdo nuclear con China, que comprende la instalación de una usina en Río Negro. Dijo que esas son acusaciones de “un transnochado”, en referencia a Sergio Wisky que no conoce del tema y que en ese momento (2015) no era diputado. Aclaró que el acuerdo suscripto por Cristina Fernández de Kirchner con China, no pasó por la Cámara de Diputados y además ese acuerdo no habla de una instalación en la provincia.

Destacó que la radicación de esta planta en suelo rionegrino es un proyecto de Macri y Weretilneck.

Explicó María Emilia Soria que sólo votó una ley “para poner el nombre de Juan Domingo Perón a Atucha I y Néstor Kirchner a Atucha II, a la vez que también negó que la senadora Magdalena Odarda haya apoyado este acuerdo con China.

En tono irónico la candidata del FpV “agradeció” a Lorena Matzen, postulante a la cámara baja por Cambiemos, al considerar al peronismo como único adversario, porque reconoce que Macri y Weretilneck son socios y representan lo mismo.

Reiteró que la gente el domingo va a votar para que no se sigan quitando beneficios a los jubilados, en defensa de las economías regionales, por el mantenimiento de las universidades nacionales y en contra de los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Weretilneck.