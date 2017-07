Unter: paritaria, diálogo y dificultades edilicias

En el marco de la conmemoración de los 43 años de su fundación, la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) adelantó que se pedirá la convocatoria a paritarias antes del receso invernal, destacó que no cierra las puertas al diálogo y reclamó por las grandes dificultades edilicias en la mayoría de los establecimiento de la provincia. También la UnTER se lamentó que el gobierno no haya escuchado su pedido de adelantar las vacaciones de invierno, por los casos de gripe que se registran y que por el contrario ratificó el calendario escolar.

En una conferencia de prensa de ayer, en General Roca, por el aniversario de la entidad sindical, se reivindicó la trayectoria gremial docente, porque “más allá de todas las políticas de los diferentes gobiernos, podemos decir que estamos más en pié que nunca y con un trabajo muy importante en todo lo que es política educativa, en defensa del derecho de los trabajadores y trabajadoras de la educación y fundamentalmente en defensa de la escuela pública”, a la vez que se destacó que cuando se cerró el diálogo hubo que “salir a la calle”.

Se reclamó por el estado de los edificios en establecimientos de todo el territorio y se destacó que “lamentamos, que desde el gobierno se minimice las cuestiones que hacen a lo edilicio”.

Como política sindical se insistió en que “seguiremos trabajando en el mismo sentido y denunciando lo que no este bien, lo que no quiere decir es que esta conducción y este momento histórico que vive la UnTER, cierre la puertas al diálogo, eso no forma parte de lo que tenemos como proyecto”.

Hubo una clara referencia al momento de gran preocupación, a nivel nacional y provincial, que tiene que ver con la realidad política y económica, en donde “sumado a las cuestiones edilicias, presupuestas, a la falta de previsión, aparecen recrudecidas las enfermedades respiratorias, refríos. Hemos solicitado, la semana pasada, el adelantamiento del receso invernal. Oficialmente el gobierno ha ratificado el calendario escolar”, señaló la Unter

“Manifiestamos al Ministerio de Educación la preocupación de nuestros compañeros y compañeras cómo llegan los estudiantes, y cómo están los establecimientos educativos, muchos sin calefacción, en condiciones que no son apropiadas. Vemos la disminución de la matrícula y el aumento de licencias por afecciones gripales y esto es algo que el ministerio no puede desconocer. Fueron alarmantes, gripes con complicaciones, con posibilidad que sean del tipo A”, que obligan -sgún la UnTER- a realizar una seria evaluación de cómo esta la realidad edilicia, de salud y de higiene en los establecimientos educativos”.