“Nos preocupa la situación del Banco Patagonia”, dijo Palazzo

El titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, manifestó su preocupación por la incertidumbre que genera el proceso de compra del Banco Patagonia, agente financiero de la provincia. “No hay nada concreto y los trabajadores están angustiados”, dijo el dirigente gremial bancario, quien estuvo en Viedma donde se reunió con la dirigencia local, encabezada por Rodolfo Cufré y dialogó con los trabajadores del sector.

“Estamos conversando con los compañeros, analizando la situación del país y viendo como encaramos el desafío que tenemos por delante, ante la caída económica de la mayoría de las actividades y cómo esto puede repercutir en el empleo”, señaló Palazzo, en diálogo con el sitio F5Gremiales.

En ese sentido, explicó que a nivel local preocupa la indefinición ante la potencial transferencia del Banco Patagonia: “La oferta que había preclasificado para adquirir el paquete accionario era del Banco Macro, pero ha fenecido. Estamos pidiendo al directorio del Patagonia que tome una definición”.

Palazzo dijo que existe un compromiso verbal de no afectar las fuentes de trabajo “pero como no hay definiciones concretas, no podemos avanzar en nada”.

Sobre la política nacional, el dirigente bancario expresó que existe preocupación por la situación del país y señaló que “hay caída de la actividad económica en la mayoría de los rubros, hay caída del consumo -que es el 70% del PBI-, hay caída del empleo y también del salario real. Es un combo bastante complicado para la clase trabajadora”. Agregó que “creemos que las medidas del gobierno tienden a tener un sesgo financiero y fiscalista, con el ánimo de bajar la inflación pero a costas de una recesión. Y esto ya lo vivimos en los ’90”.