Municipales de Cipolletti siguen con medidas de fuerza

Continúa el conflicto de los empleados municipales de Cipolletti, quienes tienen previsto realizar una nueva marcha de protesta frente al municipio local. Mañana habrá una nueva audiencia de conciliación, ya que a la anterior -convocada la semana pasada-no concurrieron los representantes de la comuna.

A las medidas de fuerza dispuestas por el gremio SITRAMUCI, se sumaron ahora empleados de Obras Públicas y de Desarrollo Humano.

Un tema clave en la negociación es el reclamo sindical de devolver los días descontados como consecuencia de las medidas de fuerza y retenciones de servicios.

“Donde no se levante esa sanción, no habrá ningún tipo de arreglo”, declaró Omar Meza, dirigente de SITRAMUCI y que publica La Mañana de Cipolletti. Dijo además que es un abuso de poder descontar días no trabajados, en medio de una protesta que se anunció en tiempo y forma y por la vía legal.

Este conflicto lleva ya más de 15 días y los trabajadores consideran que el intendente Aníbal Tortoriello, con cumplió con los compromisos como el pase a planta permanente de empleados para mayo. (foto LMC)