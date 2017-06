UPCN defendió a empleada de ARSA por “despido improcedente”

(ADN).- Frente al despido de una empleada de ARSA, el sindicato UPCN salió en defensa de la agente pública frente a lo que calificó como “despido improcedente e ilegal”, destacó que los Convenios Colectivos de Trabajo deben cumplirse y que los sindicatos deben defender a sus trabajadores “cuando son víctimas de despidos sin justa causa, hostigamiento, violencia o acoso”.

UPCN aclaró además que “queremos dejar claramente definido nuestro rol y posicionamiento frente al despido improcedente de la trabajadora de Aguas Rionegrinas Sociedad del Estado (ARSA S.E)”.

Este posicionamiento generó la reacción de la titular del gremio SITSA, Cristina Marcelini, quien reaccionó en los medios de comunicación con críticas hacia la conducción del sindicato estatal provincial.

UPCN, en clara referencia a Marcelini, afirmó que “es poco serio para quien conduce un gremio de trabajadores, mo posicionarse al lado del quien fue despedida de manera improcedente. Los gremios no son un club, son lugares comunes para los trabajadores que, además de beneficios, ofrecen (o deberían ofrecer) protección y amparo ante las injusticias y deben velar (así como también los funcionarios y la patronal) por el cumplimiento de la Ley. Somos todos parte de un Estado de Derecho, nadie puede ser despedido sin una causa justa y de manera improcedente y, menos, luego de hacer denuncias por violencia laboral y hostigamiento”.

Señaló además el gremio que “cuando hablamos del caso de la trabajadora de ARSA despedida improcedentemente, no se trata de salir a realizar un ataque a quien la defiende, sino, quizá, se trata de plantearse seriamente el rol del sindicato SITSA, que hizo caso omiso a la situación (sea la trabajadora afiliada o no) de un despido ilegal y al no cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo, avalado por el Ministerio de Trabajo de la Nación”.

“Es obligación de un gremio hacer visible las situaciones de injusticia. El trabajo es dignidad y trabajar dignamente es un Derecho”, finaliza UPCN.