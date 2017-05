Presentan hoy el caso Aguiar ante funcionarios de la ONU

ATE presentará hoy en la ciudad de Trelew el “Caso Aguiar” ante el Grupo sobre Detenciones Arbitrarias del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Lo hará el dirgente Aldo Capretti junto a los abogados Ailén Roca, Diego Sachetti y Diego Broggini.

Esta Comisión se encontrará en la Patagonia recibiendo denuncias y testimonios; y el Sindicato realizará la presentación para denunciar, dar cuenta y solicitar intervención ante el proceso de creciente criminalización de la protesta social en la provincia y especialmente el crecimiento de numerosas causas contra el Secretario General de ATE y CTA Río Negro, Rodolfo Aguiar.

La presentación se resume en las siguientes argumentaciones:

1) Se ha incrementado en los últimos años la existencia de causas que, en el total de los imputados o detenidos, son dirigentes sindicales en ejercicio de su función específica, en el contexto de acciones de protestas decididas por los mecanismos de democracia interna del sindicato.

2) En la totalidad de los casos planteados la privación de la libertad, o la restricción de la libertad ambulatoria, resulta del ejercicio de derechos o libertades consagradas en los artículos 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3) No hay elementos que puedan acreditar las conductas que se le endilgan a los imputados, como tampoco se los identifica destruyendo o impidiendo el libre ejercicio de la autoridad.

4) Todas las pruebas colectadas en los expedientes, como fotos, filmaciones, declaraciones testimoniales, etc., no enrostran responsabilidad objetiva y en todos los casos son aportadas por entidades gubernamentales o por funcionarios públicos, que en muchos casos son aquellos cuya gestión es cuestionada con la medida de protesta, o se trata de fuerzas de seguridad o policías.

5) Llama poderosamente la atención que las autoridades judiciales aparentan ser funcionales al poder político de turno.

7) Varias de las causas iniciadas contra Aguiar son en relación a “coacción”, lo que en verdad no existe como figura penal.

El Gremio acompañará la presentación ante el prestigioso organismo internacional con copia de las principales denuncias que lo tienen por parte imputada al referente de los estatales y de la CTA en la provincia.