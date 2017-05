La UOCRA a favor del Plan Castello, pero con “protección” de fondos

El Secretario General de UOCRA Seccional Viedma, Damián Miler, se expresó respecto a la instrumentación del Plan Castello en nuestra zona. Dijo el líder gremial: “estamos a favor de la generación de puestos de trabajo, aunque sea de uno, pero queremos pedir que esos fondos tengan la debida protección para que no se desvíen”.

La UOCRA Seccional Viedma participará mañana de la reunión de comisiones que analizan las obras para nuestra zona en el marco del Plan Castello instrumentado por el gobierno de la Provincia.

En la oportunidad, el sindicato manifestará que “estamos a favor de la generación de puestos de trabajo, así sea de un solo puesto. Estamos a favor de la cultura del trabajo, de la generación de empleo”, señaló el líder Damián Miler que se encuentra en la ciudad de Neuquén desarrollando actividades vinculadas con su cargo como Delegado normalizador de esa Seccional.

“Queremos pedir que esos fondos tengan la debida protección para que no se desvíen, que la inflación no haga daño en los recursos, que las obras no solamente tengan impacto sobra la ciudad sino en la generación de puestos de trabajo, que se ejercite la debida protección de mano de obra local. Por supuesto también la capacitación de aquellos trabajadores que no tengan especialidad y que cada obra a desarrollar tenga la menor posibilidad de traer mano de obra foránea”, concluyó el líder gremial.