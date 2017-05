Alberto volvió al PJ y le pidió a Massa “unidad”

“Ojalá Sergio pueda en algún momento pensar como yo y sumarse a algo que es imperioso: unir fuerzas”. Alberto Fernández, flamante compañero de equipo de Florencio Randazzo para las elecciones legislativas de octubre, se refirió así al líder del Frente Renovador, el diputado nacional Sergio Massa, y a su deseo de que el peronismo se “una con criterio” para hacerle frente al macrismo.

El ex jefe de Gabinete de la Nación (2003-2008) explicó por qué decidió unirse al ex ministro del Interior y Transporte de la Nación (2007-2015) para los próximos comicios. “A Florencio lo conozco hace muchos años y hacía mucho tiempo que veníamos hablando con una preocupación común: cómo se pueden unir fuerzas desde la oposición para ofrecer una alternativa a la gente, a los ciudadanos, que no sea volver al pasado ni quedarnos soportando el presente”, explicó.

En diálogo con radio La Red, Fernández se mostró confiado en que lograrán “ofrecer una alternativa capaz de promover un futuro distinto”. También manifestó su deseo de sumar a Massa. “Ojalá Sergio pueda en algún momento pensar como yo y sumarse a algo que es imperioso: unir fuerzas”, dijo.

Consultado sobre su relación actual con Massa y con el Frente Renovador, Fernández contestó: “Tengo el máximo aprecio, el máximo respeto, [es] brillante y [tiene un] enorme futuro; hay que unir partes, no romper otras”.

El ex jefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner dijo que el presidente Mauricio Macri “puede llegar a ganar” si “divide a toda la oposición” y admitió: “Debemos haber cometido muchos errores para que Macri sea presidente”.

“Cuando Florencio me planteó la idea de trabajar juntos tuvo que ver con una idea que siempre tuve yo: unir al peronismo dando un profundo debate de cara a la gente. El peronismo tiene que plantearse por qué perdió, qué cosas hizo mal, asumir errores. [Hay que] unir con criterio”, concluyó.