La polarización como estrategia

(Por Ricardo Rouvier*).- Las encuestas que miden el escenario preelectoral de la Provincia confirman la aparición de una tendencia a la polarización.

En las encuestas que miden el escenario preelectoral de la Provincia de Buenos Aires, que va a ser el distrito testigo de la evaluación nacional, muestran la aparición de una tendencia a la polarización (según las proporciones de la intención de voto), que el tiempo dirá si se afirma y profundiza, o por el contrario se revierte.

Uno puede incluir como estrategia planificar una comunicación y acción destinada a eliminar terceros en el tablero político, para que quede la relación amigo-enemigo despejada. Es indudable, que el gobierno focaliza en el kichnerismo y en su figura principal CFK, no en el peronismo no k ; para generar comparaciones entre el presente respecto del pasado. Esta comparación que hace un año se pensó que debía incluir la reactivación económica; pero hoy se considera que no por la afectación de los intereses individuales y sectoriales dada por la realidad socioeconómica. Entonces, hay que apostar al otro eje: los valores; otro estilo de la política, otra modalidad procedimental. Se trata de poner en la cabeza del votante una opción en el que juega el mecanismo de la evitación.

El principal adversario del oficialismo bonaerense, acepta el convite y plantea en espejo la misma estrategia. En realidad, desde el mismo momento en que la ex Presidenta no le entrega los símbolos de mando a Macri , estaba declarando la ilegitimidad simbólica del nuevo gobierno. El intento de polarización es en los albores del nuevo escenario entre oficialismo y oposición.

El oficialismo confía en la incidencia de algunos factores que son considerados como favorables a que CFK tenga un techo bajo, y que la fije en alrededor en el tramo de 30 a 35% . Uno, es la judicialización de la política, que involucra a ambos, pero mucho más al kichnerismo que a Cambiemos. Se tiene en cuenta que la polarización es una acumulación de adhesiones por vía positiva o por vía negativa (votar contra el otro). En ese punto la proyección electoral del kichnerismo o más particularmente de CFK es limitada por la negatividad de su imagen. Esto significaría que el incremento tiene un tope por la escasa elasticidad del FpV, sobre todo si Cristina va como candidata. Por supuesto, que sería mucho mejor para el desempeño electoral que el peronismo y el kichnerismo puedan volver a la unidad que tuvieron entre el 2003/15, cosa que están intentando. Y si realizan las PASO va a ser una señal para toda la sociedad, al usar el mejor instrumento para la definición de la oferta electoral.

Ahora bien, ¿el techo es movible o es inamovible ?. Intervienen tantos factores en eso, que queremos evitar la simplificación en el análisis. El techo es movible, o algunas veces lo es, pero siempre y cuando se dinamicen otros factores; que van desde el impacto de la situación socioeconómica general, que si empeorara podría movilizar voluntades y vencer las resistencias a votar al kichnerismo para privilegiar el castigo al oficialismo. Ya hubo voto castigo en el 2009 con el triunfo de De Narváez, y en el 2013 con Massa.

Otro factor podría ser, si se produjera un cambio en el estilo de dirección de la líder del movimiento. Parecería que la repetición, en este caso, no sería el mejor camino; sino la adopción de la creatividad y la innovación. El kichnerismo debe ir por el no kichnerismo si quiere volcar los números a su favor.

Si CFK se abriera a mantener contacto y comunicación con sectores por fuera de su espacio, y transita la calle es probable que pueda ablandar sus fronteras, y posicionarse en el tramo del 35% al 40%. En el segundo y tercer cordón del conurbano, las encuestas indican que ya pasó el límite superior de la escala; y en el interior se ubica por debajo.

Claro, hay un factor más a considerar que es lo que ocurre con la tercera fuerza; con el Frente Renovador. En un escenario binario, la otra fuerza intenta llegar al tercio del electorado, y evitar su desplazamiento como opositor; con el peligro de la asfixia que sufriría si los otros contendientes crecen a sus expensas. Es inevitable, que el Frente Renovador se convierta en una cantera propicia para la captura de votos por parte del FpV y Cambiemos. Pruebas realizadas por los estudios de opinión indican que Cambiemos es la fuerza política más cercana a los votantes del frente liderado por Sergio Massa; y después el FpV. Es decir, que si el FR vuelca volcaría beneficiando al oficialismo.

Pero, a esta altura está claro que el FR. para evitar el avance de la polarización debería reposicionarse en el escenario político, y recuperar protagonismo. Tiene la mejor segunda línea de la política nacional, pero esa ventaja comparativa no logró, aún, concretarse en resultados.

Estamos haciendo estas conjeturas sin contar aún las candidaturas, pero está claro que la mejor precandidata del FpV es CFK, que la mejor precandidata de Cambiemos es Elisa Carrió, y el que sostiene mejor el caudal del FR es Massa. Esto quiere decir, que cualquiera que no se presente, si bien cada fuerza tiene su piso, la performance puede variar mucho si es otro el candidato/a. El piso del Frente Renovador es el más bajo de los tres, y el FpV el más alto, luego cerca aparece Cambiemos.

Es posible que la alianza oficialista no apele a los nombres más fuertes sino que descanse la campaña en la fuerza carismática de Vidal.

No sabemos, si ante un escenario amenazante Massa quiera jugar o si Cristina aceptará competir en las PASO contra otra lista peronista.

Son preguntas que el tiempo responderá, seguramente para abrir otras preguntas en una política nacional que está en un proceso de transición o maduración hacia la conformación de nuevos escenarios. Todo parece indicar que la transición continuará después del ´17, y que seguirán abiertas las convergencias y divergencias de las fuerzas que buscan construir mayorías.

*Fuente: LaPolíticaOnLine