“El paro no es motivo de negociación salarial”

(ADN).- Mónica Silva ratificó que se descontarán los días de paro. Dijo que durante ese período no hubo clases y eso tiene que tener consecuencias. Y dijo que esa situación nada tiene que ver con el debate salarial, por lo que lamentó que no se haya avanzado en un acuerdo que mejora “contundentemente” el sueldo docente.

La Ministra de Educación ratificó la pustura inflexible del Gobierno: “No vamos a ser indiferentes a que no hubo clases durante nueve días, esto tiene que tener consecuencias. El paro no puede quedar como si no hubiese existido” dijo. Pero separó: “Ello no es motivo de la negociación salarial”.

“Íbamos a tratar la propuesta salarial que habíamos presentado, un aumento muy importante del 21%, empezando con un 12% en marzo”, repasó Silva en diálogo con Radio Patagonia. “También teníamos la disposición de negociar tramos de la grilla salarial que el gremio había objetado, para corregirlos y dejarlos a un criterio común de ambas partes. Esperábamos, asimismo, que se nos planteara el acortamiento del tramo de septiembre”, reveló.

Pero “en vez de plantearnos esto como una negociación salarial en beneficio del conjunto de los docentes, nos plantearon el no descuento de los días de paro”, se quejó la Ministra. Y agregó: “Un paro que fue realizado para que exista una paritaria nacional, ni siquiera hecho a la Provincia de Río Negro, porque ya se había dado la posibilidad de esa instancia”.

En ese sentido subrayó que “en el Gobierno tenemos una posición totalmente respecto al descuento de los días de paro. Esto ya fue expresado por el Gobernador en todo momento”.