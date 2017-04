El Frente Grande respaldó la marcha mapuche

El Frente Grande de Rio Negro respaldó la caravana que organizaciones de las comunidades mapuches iniciaron ayer desde Bariloche y Catriel y que llegará el lunes a Viedma, con el fin de expresar el rechazo al proyecto del nuevo Código de Tierras.

Un documento del FG, que firma Julio Accavallo,señala que “el proyecto del oficialismo pone en venta todas las tierras fiscales y no reconoce los derechos de los Pueblos Indígenas con respecto a su territorio, sancionados en la Constitución Nacional (art. 75 inc. 19) y el Convenio 169 de la OIT. A modo general se puede decir que la provincia sale a vender por concurso todas las tierras fiscales de la provincia, sin tener en cuenta a los pobladores originarios y sin un plan determinado. Por ejemplo no se estipula la reserva para el Estado de las tierras fiscales con recursos naturales estratégicos como los cursos y espejos de agua, glaciares, etc”.

Agrega que el proyecto “dispone los instrumentos para ´entregar´ las tierras fiscales pero no hay planificación estatal respecto a cuales serian, desde el punto de vista productivo, los destinos más convenientes de las tierras. Por ejemplo si se produce ganado bovino, actividades mineras o se desarrollan emprendimientos turísticos, queda en manos de los concursos que tiene que organizar el Poder Ejecutivo que lo puede manejar con una tremenda arbitrariedad”.

Señala el Frente Grande que esto implica que el Estado Provincial no fija una política común en su territorio ni respecto de los recursos naturales en general, ni políticas ambientales o productivas comunes, de manera previa a la distribución de sus tierras fiscales. Tampoco se determina la protección de recursos hídricos, glaciares y regulación de la minería en las tierras que va a entregar.