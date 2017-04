“El Consejo es usado para disciplinar a los jueces”

(ADN).- El suspendido juez Fabio Igoldi advirtió que hay “un avance de la política en la Justicia”. Aseguró que el proceso de jury en su contra está enmarcado en ello, tiene motivaciones políticas, y fue promocionado por el oficialismo. Y denunció que el Consejo de la Magistratura es utilizado para disciplinar jueces.

Las declaraciones de Igoldi fueron realizadas a Natalia Gili, corresponsal de Radio Seis en Viedma y reproducidas por el portal Bariloche 2000. El magistrado lleva 10 meses suspendido y el próximo 15 de mayo afrontará un enjuiciamiento político.

“Hay motivaciones netamente políticas” aseguró Igoldi sobre su situación. El juez analizó que “el avance del elemento político sobre la justicia no es propio de Río Negro, ocurre en todo el país”, y “se evidencia con quien fue el sumariamente; en el Consejo de la Magistratura hay mucho componente político en sus integrantes, es público y notorio que he procesado 30 funcionarios de distintos sectores políticos, no he levantado teléfonos de llamados de políticos, en mi despacho no entran consejeros del consejo ni políticos a hacer mandato de oreja, soy muy separado de los elementos de poder en el momento de resolver”.

“Me puedo equivocar o no, me sucede constantemente; me han nulificado 40 causas y estoy imputado por 7 casos, el avance de mi sumario es con celeridad y otros sumarios por causas graves no avanzan en nada”, se quejó.

En ese sentido, denunció que “el Consejo (de la Magistratura) es usado la mayoría de las veces como un elemento de disciplinamiento de los jueces por quienes logren juntar mayoría, a mí hacía dos años que me querían suspender”.

De todos modos, evaluó que no cree que la decisión (de su destitución) ya esté tomada, y consideró que “no hay elementos objetivos ni para estar suspendido”, pero advirtió que la decisión es de un organismo extra Poder (Consejo de la Magistratura) “que a mi juicio es político”.

Igoldi estimó que quienes pueden estar interesados en su destitución son aquellos “grupos de poder que ha tocado en sus decisiones judiciales”. Mencionó entre ellos al ex juez del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Sodero Nievas -que es denunciante-, e incluso el propio Gobernador. “El elemento político es uno de los más interesados, al no tener un Juez que recibe sus llamados y lo puedan disciplinar”, subrayó. Y reiteró que “claramente quien llevó esto adelante es el oficialismo”.

Igoldi abundó: “La Justicia no tiene autonomía y estos juicios políticos sirven para disciplinar y que sean más cuidadosos otros jueces y fiscales al momento de resolver, la mezcla que existe entre funcionarios judiciales y políticos, en el ámbito público y privado, no corresponde para mi gusto. Cuando empecé este cargo perdí más amigos de los que gané, todo lo contrario que suele ocurrir”.

Entre las causas por las que va a juicio, hizo referencia a la causa del Juez Bernardi. “Por lo menos tuvieron la delicadeza de dejarme terminar ese caso, una investigación muy compleja, donde el propio imputado hasta el último día trató de desmerecerme apoyado en este sumario por mi capacidad jurídica” expresó, y agregó que “no debo ser tan incapaz jurídicamente, porque las Cámaras ratificaron mi pronunciamiento y ahora fue condenado”. Independientemente de lo que puede resolver el STJ o la Corte, “la sentencia condenatoria avala la investigación que hicimos”.

“Estas siete situaciones por las que voy a juicio, seis de ellas son observaciones muy duras que me hizo la Cámara en esa época, creer o reventar sería”, aseguró. Y agregó que “fue muy grande la agresión y cambio de tinta por parte de los jueces Carlos Reussi o Guillermo Bustamante”. E insistió en que el “cambio fue notorio en el transcurso de esta causa”.

Respecto al juicio, Igoldi dijo que pueden resolver lo que quieran, pero su interés es “dejar bien en claro y sobre la mesa que las arbitrariedades que manifiestan no han sido tales, y que la cámara cuando manifiesta que yo había sido arbitrario había hecho lo mismo que yo y no se lo había marcado a otro juez, la acusación no fue por desconocimiento del derecho sin por actos de arbitrariedad”.

El juicio tiene instancias de apelación en el Superior Tribunal de Justicia y la Corte Suprema de la Nación. “Seguiré los caminos que correspondan, no sé con qué suerte; por ahora pienso en tratar de volver, pero si no vuelvo, las posibilidades laborales y de continuar la vida están por otro lado también, no tengo el miedo que me echen no cuido mis bolsillos ni intereses personales cuando resuelvo”.