Cómo afectará el paro a Bariloche

El paro general convocado por CGT y CTA, comenzó a sentirse en San Carlos de Bariloche, debido al acatamiento de la medida a la medida de fuerza de sectores gremiales, del comercio, la banca e hotelería. El sitio digital ANB informó sobre el panorama en la ciudad lacustre

Transporte Público: La Unión Tranviarios Automotor adhiere al paro. La empresa Mi Bus no contará con servicios ya que la mayoría de los choferes adherirá a la medida.

Bancos: La Asociación Bancaria también se suma al paro nacional.

Educación: Unter lleva adelante desde hoy un paro de actividades que finalizará mañana, cumpliendo así las 48 horas.

Comercios: La Asociación de Empleados de Comercio (AEC) también llamó al paro, por lo que la mayoría de los comercios de la ciudad estarán cerrados.

Estatales: El paro afectará la actividad en diversos organismos provinciales y nacionales. Habrá guardias mínimas en Desarrollo Social y en el hospital zonal Ramón Carrillo. No habrá atención en la Secretaría de Agricultura Familiar nacional, Parques Nacionales, el Centro Atómico, Conicet y Pami.

Hoteles y restaurantes: La Unión de Trabajadores Hotelero Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) anunció que se adherirá al paro nacional. La secretaria general del gremio en Bariloche, Rosa Negrón, había señalado a ANB que se encontraban a la espera de la directiva que llegará desde la conducción central de la organización sindical. Tras la decisión por parte del gremio, informaron que los trabajadores del sector hotelero y gastronómico, se sumarán a la medida de fuerza y no trabajarán durante la jornada de mañana.

INTA: Los trabajadores del INTA Bariloche, realizaron una asamblea, con la representación de los gremios APINTA y ATE e informaron que también adhieren y acatan la medida de fuerza. Por eso, advirtieron que la atención al público y la recepción de muestras en algunos de los laboratorios de la unidad pueden verse afectadas.

Recolección de residuos: La Municipalidad informó, no habrá servicio de recolección de residuos. Desde la comuna solicitaron a los vecinos que no saquen los residuos durante la jornada del jueves, ya que no se brindará el servicio. Los recorridos se regularán a partir del día viernes 7 de abril.

Poder Judicial: El gremio Sitrajur ya adelantó que adherirá a la medida de protesta. (ANB)