UPCN repudió el ajuste del gobierno en los servicios de salud

UPCN salió a cuestionar los recortes llevados adelante por el gobierno en los servicios básicos de la Salud y planteó su repudio la medida, que calificó de “arbitraria”, y que, con el pretexto de recortar las horas extras y guardias, “ha dejado a los ciudadanos desprotegidos de sus derechos más básicos”.

Señala el gremio que “el recorte y ajuste llevado adelante por el Ministerio de Salud se ve como una total incoherencia en el marco de las políticas provinciales que propuso el gobernador, quien resaltó la importancia de la atención sanitaria de los ciudadanos. Pareciera que el organismo central de Salud, no está en sintonía con lo que el gobernador marcó como escencial y prioritario”.

También destaca que los funcionarios designados para recorrer los hospitales e implementar el ajuste, vienen de estrepitosos fracasos como directores de hospitales, por lo que no están en absoluto capacitados para tomar determinaciones. “Es fundamental escuchar las voces de quienes están al frente de la tarea, los jefes de servicio y los jefes de departamento son quienes reciben el impacto diario de la demanda de salud. La medida se tomó de manera inconsulta, sin considerar la visión de estos trabajadores y además en Salud hay personas formadas para realizar la tarea de revisión de horas extras y guardias equilibrándolos con las necesidades de la población”.

Dice UPCN que “no estamos dispuestos a quedarnos de brazos cruzados viendo como se implementan ajustes incoherentes con las políticas sanitarias, que afectan a los trabajadores, a la población y que no hacen más que reflejar la deficiencia del sistema de Salud actual de la provincia” y agrega que el ministro de Salud, licenciado en Administración de Empresas de profesión, tiene que saber que los hopitales no pueden quedar descubiertos, que los servicios de salud se deben cubrir absolutamente todos y que esta medida, no cubre a los ciudadanos frente a sus coyunturas de salud, dejándolos sin servicios básicos que ya están garantizados por la Constitución Nacional”.

Por último el gremio recuerda que la atención sanitaria debe sostenerse y garantizarse durante las 24 horas, los 365 días del año. “La gente no elige cuando enfermarse, la asistencia sanitaria es un derecho logrado a partir de años de lucha y un ajuste arbitrario no puede tirar por tierra semejante logro en el plano de los derechos fundamentales de la población”.