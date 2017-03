Unidos y organizados. Cambiemos ordena la tropa

Marcos Peña activará hoy, vía Jorge Macri, el primer foro federal de intendentes de Cambiemos, un dispositivo que apunta a contener a los socios de la UCR y la Coalición Cívica de cara al armado de listas para la campaña legislativa, publica ámbito.com,en una nota de Ezequiel Rudman, donde se señala que Cambiemos ordena la tropa frente al caos del PJ, mientras que el gobierno admite problemas de gestión quiere exhibir unidad de cada a octubre

La fórmula es simple: exhibir territorio y votos en medio de la interna y fractura peronista. Medio centenar de jefes comunales del macrismo, el radicalismo y aliados locales se juntarán en Vicente López, sin la presencia de María Eugenia Vidal pero con la expectativa de una visita fugaz del jefe de Gabinete de Ministros.

En la UCR, en la Coalición Cívica, y también en altas esferas del PRO, padecen la hiperconcentración del poder, de cara a las elecciones, en la santísima trinidad macrista: Peña-Vidal-Rodríguez Larreta. Ese círculo cerrado de poder, que se auto-exhibe a través de fotos y mensajes políticos cifrados, comenzó a causar irritación en los socios de Cambiemos que padecen de interlocutores eficaces en el Gobierno nacional. El síndrome de outsiders del poder no sólo lo sufren los radicales, también figuras propias del oficialismo como Gabriela Michetti. El reclamo apunta a abrirles el juego a todos los sectores de Cambiemos de cara a la campaña para reforzar la unidad del colectivo de Gobierno.

A eso apunta el foro de intendentes de hoy en Vicente López. Con el peronismo estallado entre las internas de Cristina de Kirchner, Florencio Randazzo, Daniel Scioli, el Grupo Esmeralda, el Grupo Fénix y el peronismo ortodoxo, el principal activo de Cambiemos de cara a las legislativas es el orden y la unidad. Un funcionario que trabaja cerca de Vidal describió así el escenario: “Nosotros tenemos problemas de gestión y los estamos atendiendo. Pero estamos unidos y organizados. El peronismo es anárquico, no tiene jefatura ni unidad. Hasta la CGT, siempre la viga de unidad a partir de la cual se reorganizó el PJ, está fracturada y sin líder”.

El tridente Peña-Vidal-Rodríguez Larreta concentra el poder y no negocia decisiones de campaña con aliados. El diagnóstico lo sufre incluso Elisa Carrió, quien debió manejar la relación bilateral directamente con el Presidente para no ser desautorizada por otros funcionarios. La UCR no tiene silla en la mesa política. Esa butaca la ocupa un abogado de San Rafael sin cargo electivo ni institucional dentro del centenario partido, Ernesto Sanz.

En este contexto, el intendente de la capital de Santa Fe, y presidente del Comité Nacional de la UCR, José Corral, se sumará mañana al foro de jefes comunales. El alcalde santafesino también sufre la falta de un canal confiable de planificación política y electoral con la Casa Rosada. Tiene la aspiración de encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales en su provincia como presunto trampolín a la Gobernación. Sin embargo, Luciano Laspina, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ya recibió el respaldo de Miguel del Sel para acompañarlo durante la campaña. Son fallas de coordinación que el oficialismo pretende solucionar.

Otro radical conflictuado es Ramón Mestre, intendente de la capital de Córdoba. En esa provincia, segundo distrito electoral del país, la Casa Rosada avanza en un acuerdo con el peronismo de Juan Schiaretti, uno de los gobernadores más cercanos a Macri a pesar -o a partir- de la sociedad de José Manuel de la Sota con Sergio Massa. Pero los cortocircuitos no sólo se producen con aliados PRO extrapartidarios. El conflicto social, que el miércoles paralizó el tránsito en Capital Federal y provincia de Buenos Aires, a partir de la implementación de un plan sistemático y coordinado de cortes de calles contra el Gobierno nacional, también exhibe internas. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, logró la reglamentación de la Ley de Emergencia Social y ya tiene un compromiso de los piqueteros para levantar cortes cuando se transfieran los fondos correspondientes a planes sociales desde Anses. Sin embargo, Mario Quintana, brazo ejecutor de Peña en Jefatura de Gabinete, demora la transferencia de esas partidas.

En el foro de intendentes de Vicente López también estará presente el scrum del conurbano PRO. Por la primera sección, Macri primo y Diego Valenzuela (Tres de Febrero), por la tercera sección, Néstor Grindetti (Lanús) y Martiniano Molina (Quilmes), quien ayer presentó el “Plan de Obras Quilmes 20/17” y parafraseó a Peña: “El camino del cambio es irreversible”.

Custodios de votos y territorio, los intendentes comenzaron a tener un trato VIP de parte del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ayer, comenzó un posgrado en la IAE Business School destinado a jefes comunales a cargo de Juan Curuchet, presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires y dirigido por Juan Llach y con la participación del subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales, Alex Campbell.