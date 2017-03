“Nuestros verdaderos enemigos políticos son Macri y Weretilneck”

La diputada María Emilia Soria (FPV) expresó su deseo de volver a ocupar en banca en el Congreso de la Nación. Habló de la unidad del PJ y las PASO. De la conformación del Frente Ciudadno y de la foto de su hermano Martín, con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. Lo hizo en una entrevista que concedió al portal ANR, donde criticó fuertemente al gobierno provincial y vinculó políticamente a Weretilneck con Mauricio Macri.

-¿Qué se pone en juego en términos políticos en las elecciones legislativas?

La gente va a poder expresar su parecer sobre el gobierno nacional que lidera Mauricio Macri y sobre el provincial de Alberto Weretilneck. Va a estar la posibilidad de ponerle un freno a este Ejecutivo de Nación que no para de endeudarse y que cada vez afecta más a los sectores bajos y medios. Sólo beneficia a los poderes concentrados.

-¿Va a llegar unido el Partido Justicialista a las PASO?

Creo que sí. Cuando (el senador Miguel) Pichetto perdió las elecciones provinciales en 2015 muchos decían que no nos íbamos a recuperar de semejante golpe. Lo cierto es que nada de eso pasó. Empezamos a regularizar la situación partidaria y administrativa, y a integrar todos los sectores. Hay que estar preparados para ser una alternativa.

-¿Por qué la foto con Sergio Massa?

En el marco de todos los sectores del peronismo, no podemos dejar de lado a los compañeros del Frente Renovador que hicieron una muy buena elección. Esa foto en Roca fue una señal de madurez y de unidad.



-¿Entendés las críticas a esa foto que llegaron desde diversos sectores del peronismo?

Sí, lo comprendo, pero a esos que criticaron les sugiero que no hagan lecturas erróneas. Todavía no entendimos que somos minoría y que ya no gobernamos el país. En el Congreso, con casi 80 diputados no puedo sacar una media sanción. Voy a seguir recibiendo a dirigentes políticos de otros partidos si es que eso nos sirve para crecer. Yo estoy en el mismo lugar de siempre.

-¿Con el gobernador Alberto Weretilneck también te reunirías?

¡No! Nunca lo voy a recibir. Él es nuestro verdadero enemigo político junto a Macri.

-¿Qué evaluación hacés de la gestión de Weretilneck?

Veo a un gobernador desesperado y sin rumbo, que lo único que hace es dar manotazos de ahogado. La provincia cada vez se endeuda más. Debe emitir letras para pagar salarios de la planta que triplicó. Su gobierno es peor que el de (el exgobernador Miguel) Saiz. Hace unos días viajó a España a acompañar a Macri para hacer humo. Aunque se arrodille ante España, nadie va a invertir en nuestro país con una economía tan inestable. No creo que lleguen inversiones fuertes. Weretilneck es un muy mal administrador.

-¿Creés que algún dirigente de Bariloche tiene chances de integrar la fórmula del PJ en las PASO?

Sí, hay varios candidatos de esta ciudad que tienen una valoración positiva y que hacen un muy buen trabajo hace muchos años. Ramón Chiocconi es uno de ellos.

-¿Es necesario que Bariloche esté representado en la fórmula?

Hay dirigentes valiosos en el Peronismo. No se trata de priorizar una zona. Pueden ser del Alto Valle, de la zona atlántica o de Bariloche. Pero, insisto, hay que darle prioridad a los nombres, no a las regiones.

-Dentro del Peronismo muchos dicen que usted y su hermano Martín Soria deciden absolutamente todo en el PJ…

De ninguna manera. No es así. Hemos sometido todo a votaciones. Tomamos decisiones en conjunto. Un claro ejemplo de esto es el Congreso Partidario que hicimos. Hace años que no se realizaba. Tratamos de ser lo más democráticos posible. Los que dicen algo así quizás no participan de las reuniones y no saben cómo está funcionando el partido.

-¿Molestan esas críticas?

No me ofendo. Entiendo que estamos en un momento de mucha ebullición.

-¿Te vas a postular para renovar tu banca?

Ese es un tema que empezaremos a debatir dentro de algunas semanas con nuestros afiliados.

-¿Pero le interesa continuar como diputada?

Claro que sí. Me gustaría darle continuidad a mi trabajo en el Congreso.

-¿Qué opinás sobre el Frente Ciudadano que está consolidándose en Río Negro?

Me parece positivo ese espacio. Es saludable que exista.