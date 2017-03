¿Cuánto cobra un jubilado?. Macri porfió y pifió los números

(ADN).- Mauricio Macri y Juliana Awada cenaron con Mirtha Legrand. A fondo, la diva televisa preguntó de todo y hasta repreguntó con indignación. Acusó al matrimonio presidencial de “no ver la realidad”. “La gente está muy quejosa”. El encuentro fue en la Quinta de Olivos y el programa generó infinidades de repercusiones en las redes sociales. Uno de los puntos más polémicos fue con la pregunta ¿Cuánto cobra un jubilado?.

Legrand le cuestionó la falta de capacidad adquisitiva de los jubilados. “No pueden comprar los medicamentos”, le dijo, sobre la decisión del PAMI de recortar los medicamentos gratuitos. “¿Cuál es la jubilación mínima?”, le preguntó.

–”Nueve mil y pico”, respondió Macri.

Desde detrás de cámaras, le gritaron que eran seis mil. “No, no, nueve mil”, dijo el Presidente. “6.394 me dicen acá el mínimo”, le retrucó luego Legrand. Durante todo el día de ayer, hubo un hashtag en Twitter: #Son6390Mauricio.

Docentes

–¿Los gremios piden 38 por ciento?, preguntó la conductora.

–”No sé cuanto piden” reconoció Macri, quien atacó a los gremios. “Más de la mitad de los chicos que terminan el secundario no tienen el conocimiento mínimo de matemáticas. Estos señores siguen hablando y no hacen ninguna autocrítica. Se creen los dueños de la educación y han destruido la educación pública”, acusó. Y advirtió que hay que “reducir las licencias y el ausentismo, que es altísimo”.

Paro

“La CGT no ha podido explicar por qué hace el paro. Los gremios son duros. No quieren sumarse a este cambio. No quieren colaborar todo lo que hay que colaborar”, afirmó Macri, quien indicó que “no van a poder” voltear el Gobierno. Ayer le respondió el secretario general de la CGT, Juan Carlos Schmid: “Macri, fueron los cientos de miles en la calle 7M ahora el 6A, lo ratificaran muchos millones más”, le dijo el Presidente.

Mirtha picante

-“Sabe cuándo creo que empezó… no quiero emplear la palabra derrumbe, pero… el descreimiento. Con las primeras facturas de la luz”, evaluó Mirtha.

-“Y… fue difícil…” respondió Macri.

Legrand no cejó: “La gente empezó: ‘Yo pagaba tal cantidad y ahora mirá lo que pago’. Hay negocios que han cerrado. Teatros, inclusive. Hay gente que no puede pagar”.

-“Y sí, Mirtha…” asintió.

Ella siguió adelante: “¿Sabés por qué? Porque no se hizo gradualmente”.

-“No, ¿cómo no? Lo que estamos cobrando de la electricidad es el 45 por ciento de lo que vale”, afirmó el Presidente.

-“Subió el agua, el gas, la luz…”, siguió la conductora.

-“Mirtha, ¿escuchaste bien lo que te dije?”, la retó Macri. “Estamos pagando recién el 45% de lo que cuesta. Si no hacíamos esto, si no bajaba el nivel de consumo, íbamos a un apagón general”.

–”Pero si igual hay apagones”, lo interrumpió Legrand.

–”Noooo, bajó muchísimo: 45% en estos tres meses”.

–”Yo leo los diarios, veo la televisión. Yo tendría que ser tu asesora. No cometerías muchos errores” le dijo la conductora. “Pobreza cero, segundo semestre que vamos a salir adelante…”.

–”No, eso no es cierto, yo dije que en el segundo semestre…”, ensayó Macri.

–”El Correo, el 24 de marzo, Avianca…”, le siguió enumerando la diva.

–”Hay que tener fe y hay que ser positivos”, recomendó Awada. “No vamos a salir adelante solo con el Gobierno que tenemos”.

–”Sí, pero muchos errores”, insistió Legrand.

–”Sí, ¿pero qué es un error? Es lo mismo cambiar un feriado que…”, dijo Macri.

–”Yo creo que Durán Barba te asesora muy mal”, lo retó la conductora.

–”El te quiere. Está enamorado de vos” dijo intentando salir de la situación Macri, quien le recordó a Legrand que fuera del aire en 2015 ella le decía: “Vamos a perder. A estos tipos no los sacamos más”. Ella le retrucó que ganó las elecciones “ahí nomás”.