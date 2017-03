Avanza la ley de marihuana medicinal

El Senado sancionará mañana la ley para habilitar el consumo de marihuana como medicina, tras un acuerdo de todos los bloques para avalar el proyecto enviado por Diputados en diciembre. El dictamen llegó tras un plenario de las comisiones de Salud, Presupuesto y Ciencia y tecnología, con la presencia de las ONG que celebran la medida pero exigen autorizar el auto cultivo, rechazado por Cambiemos durante el debate en la Cámara baja.

“El Estado no puede ser indiferente ante ese dolor y esa búsqueda y esta ley no tendría que haber sido firmado hoy, debería haber sido firmada ayer y es importante que su puesta en marcha sea inmediata”, sostuvo Abal Medina y pidió a los senadores de todos los bloques sumarse al dictamen y postergar la discusión sobre cultivo si o cultivo no, publicó el portal LaPolíticaOnLine.

Las expositoras habían pedido no olvidarla, porque la norma no termina de protegerlas de un operativo policial que halle plantas en sus casas, aun cuando las utilizan para paliar los dolores sus hijos provocados por el cáncer o la epilepsia refractaria.

“La comunidad científica está esperando del Congreso para poder actuar”, sostuvo Valeria Salech, presidenta de la Asociación Civil “Mamá Cultiva”, una de las referentes de la lucha.

La ley crea un programa oficial para que el Estado importe y provea aceite de cannabis (importado por el Anmat) a las personas necesitadas y promueve estudios científicos sobre su utilidad.

Y establece un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud.

Además, propone la creación, en el ámbito del Ministerio de Salud, de un programa nacional para el estudio del uso del cannabis medicinal.

“Entiendo que es un avance en la legislación, pero no el mejor posible. Esta ley nace vieja respecto a las de nuestros hermanos latinoamericanos, aun siendo un país de avanzada en mucha legislación”, se lamentó la camporista Anabel Fernández Sagasti.

Julio Cobos reivindicó los estudios medicinales para ratificar el uso del cannabis, pero muchos senadores hablaron de una resolución para exigir que se evite la detención de madres que plantan marihuana para usarla como medicina.

Todos cedieron protagonismo. El massista Alfredo Luenzo y Silvina García Larraburu (FpV-PJ) desecharon sus proyectos para acompañar el de Diputados. “Desde el jueves nos tenemos que poner a trabajar en mejorarla”, anticipó la rionegrina.