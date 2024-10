(ADN). – «Vengo a proponerles que demos vuelta la hoja. Vengo a proponerles que dejemos de lado las traiciones. Sé que es difícil, pero estoy dispuesta a dejar todo eso atrás para construir un proyecto que nos abrace a todos, para volver a recuperar la Patria. Estoy dispuesta a dejar atrás ese dolor de la traición y poder mirar a muchos a los ojos con tal de pelear lo que tenemos que pelear. Y eso compañeras y compañeros tiene que empezar hoy mismo», dijo María Emilia Soria, al presidir ayer en Viedma el acto del Día de la Lealtad, junto al ex legislador Pablo Barreno, que se realizó en la Mutual de Obreros de la Construcción, bajo la consigna «Encontrarnos de nuevo».

La intendenta de Roca dijo que «el compromiso de esta unidad del peronismo viedmense tiene un claro objetivo: ganar la ciudad de Viedma y que eso sea, además, un aporte vital para ganar la provincia. Y por eso vamos a seguir siendo obstinadamente peronistas» y destacó que «verlos a todos ustedes acá en este 17 de octubre, me llena de energía, me llena de fuerza».

Soria y Barreno, encabezaron un acto para conmemorar el Día de la Lealtad, donde confluyeron varias generaciones de militantes y dirigentes peronistas de diversas agrupaciones y Unidades Básicas de Bariloche, General Roca, El Bolsón, Viedma, Conesa, Cipolletti y San Antonio. Hubo presencia de la juventud estudiantil y de sindicatos de la zona.

Por su parte el dirigente viedmense y dirigente del gremio judicial rionegrino, señaló que «la unidad del peronismo viedmense está sellada acá» y destacó que «la lealtad que tenemos nosotros con nuestros vecinos tiene que ver con una responsabilidad militante. Viedma es la ciudad más pobre de la patagonia: estos tránsfugas políticos nos dejaron en el lugar más pobre de la patagonia».

Remarcó entonces que «nuestra lealtad con nuestros vecinos tiene que ver con el compromiso de construir un proyecto político con vocación de poder para transformar la vida de nuestros vecinos».

María Emilia Soria

«Vine a agradecer al compañero Pablo (Barreno) porque hace mucho que te veo recorriendo la provincia; porque desde hace mucho que cada vez que pasás por Roca me golpeás la puerta para contarme cómo está Viedma, cuál es la situación de tus vecinos, de tus compañeros, de las necesidades que hay acá. Y se te va a dar compañero: vas a ganar Viedma y la vas a transformar como solo un peronista lo puede hacer, con los humildes, con los trabajadores, con los barrios, eso te va pasar Pablo», expresó María Emilia Soria, no sólo para agradecer al dirigente viedmense sino para convocar al triunfo electoral en la capital provincial.

Luego señaló que «las ganas y las energías del compañero Barreno nos tienen que contagiar a todos. Desde acá, desde la capital provincial, nos tiene que contagiar a todos con ese lema, Encontrarnos de Nuevo», porque tenemos que poner a la Patria otra vez en el eje de todas las discusiones. Porque nosotros ya sabemos que nos gobierna un desquiciado al que le importan poco los estudiantes, los jubilados, los trabajadores, que tiene desprecio por la familia y por las mujeres. Nosotros ya lo sabemos. Pero todavía hay un montón de vecinos que no lo saben, que piensan que esto va a pasar y todo va a estar mejor. Y es nuestra responsabilidad empezar a espabilar algunas cabezas. Hay que llegar a todos y volver a enamorar a nuestros vecinos».

«Nosotros somos el pueblo. Somos el movimiento de los trabajadores. Pero hay que hacerse cargo: es cierto que en los últimos años dejamos al trabajador de lado. Nos concentramos en otros y dejamos al trabajador y a su familia de lado. Y por eso hoy estamos donde estamos. Tenemos que hacernos cargo de nuestros errores y aprender», agregó la jefa comunal roquense.

Señaló asimismo que «los que se agachan, los que se quejan…es como me decía mi viejo: esos siempre van a estar María Emilia. Pero vos tenés que subirte al tren y darle para adelante y que nadie te frene». ¿Y saben qué? Verlos a todos ustedes acá en este 17 de octubre, me llena de energía, me llena de fuerza» e indicó que «no podemos perder tiempo. Hay que ponerse en acción. Hay que llamar y convocarlos a todos. Necesitamos poner a esta provincia en acción. Es ahora y es con todos ustedes».

«Quiero agradecer a Pablo por esta importante convocatoria. Creo que entendiste a la perfección el momento en el que estamos que se trata, justamente, de visitar a todos los compañeros. ¿Y saben qué? Nosotros somos el movimiento del amor y de la alegría, y nadie, ni siquiera un desquiciado como Milei, nos va a sacar ni la alegría ni las ganas de transformar nuestro país y trabajar para hacer una patria libre, justa y soberana como decía la compañera Evita. Ahora sí: a trabajar…a trabajar…a trabajar», comvocó María Emilia Soria a los dirigentes y militantes.

Fueron oradores la dirigente estudiantil Zoe Estigarribia (presidente del Centro de Estudiantes UNCO y Vicepresidenta de Federación Universitaria), Leandro Costa Brutten (titular de la UB Bariloche en Acción y concejal), José Reinao (concejal en Conesa y secretario de Juventud de UPCN provincial), Fernando Nuñez (Agrupación Cordillera de Bariloche e integrante del equipo de Silvina García Larraburu en el Senado de la Nación), Tino Rinaldi (titular de la UB Néstor Kirchner de El Bolsón) y María Emilia Soria. Como representantes del peronismo viedmense tomaron la palabra Pablo Barreno (UB Tres Banderas), Raúl Martínez (UB 17 de Noviembre); Oscar Roumer (UB Abanderada del Pueblo) y Gustavo Casas (Casa Patria Río Negro).