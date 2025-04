Agenda Woke. En 90 días se registraron 80 femicidios

(ADN). – En Argentina, la violencia de género no baja, no se detiene y no encuentra respuesta. Así lo evidencian los datos del Observatorio Adriana Zambrano de La Casa del Encuentro, que registraron 77 femicidios y 3 femicidios vinculados entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2025. Los números hablan por sí solos: 80 víctimas en solo 90 días, una cada 27 horas si se suma el monitoreo paralelo del Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven”.

El informe reveló que 63 hijos e hijas quedaron sin madre como consecuencia de estos crímenes. Casi la mitad son menores de edad. Y hay un patrón que se repite: en el 59% de los casos, el asesino era pareja o expareja de la víctima. Además, el 65% de los femicidios ocurrieron en la vivienda propia o compartida con el agresor, confirmando que el hogar sigue siendo el lugar más peligroso para muchas mujeres.

Mientras tanto, el Estado parece ausente, o peor aún, negador. Desde la organización apuntaron a las declaraciones realizadas por la delegada argentina en la ONU, Úrsula Basset, quien minimizó la situación y habló de una “disminución” de los femicidios. “La postura antigénero del gobierno nacional no solo es preocupante, sino peligrosa”, señalan desde La Casa del Encuentro.

Los números duros del informe también alarman por lo que muestran de fondo: 12 de las víctimas habían denunciado previamente, pero solo 5 contaban con medidas cautelares. Además, 9 de los femicidas pertenecían o habían pertenecido a las fuerzas de seguridad. En algunos casos, se detectan indicios de abuso sexual, trata o narcocriminalidad. Ocho de los agresores se suicidaron tras cometer el crimen .

Las provincias con más casos fueron Buenos Aires (32), seguida por Santa Fe (9), Mendoza (6) y Chaco (6). El resto de los casos se distribuyen por todo el país, dejando en claro que ninguna región está exenta del problema. Y mientras las estadísticas crecen, el desmantelamiento de políticas públicas orientadas a la prevención y asistencia continúa avanzando .

“Anunciamos que la situación de mujeres, niñas, niños, adolescentes y diversidades en Argentina no solo es preocupante sino también peligrosa”, remarcaron desde la organización, que además denunció el fin de la moratoria previsional, una medida que afecta especialmente a las mujeres mayores. También recordaron las palabras del rector de la Universidad Católica, Miguel Ángel Schiavone, quien habló de un supuesto “fracaso en la inserción laboral femenina” y luego pidió disculpas, aunque desde las organizaciones aseguran que ese tipo de discursos solo “refuerzan estereotipos que sostienen la violencia”.

Según el relevamiento de “Ahora Que Sí Nos Ven”, se registraron 78 femicidios hasta el 29 de marzo, 106 intentos y un femicidio cada 27 horas en promedio. También remarcan que el 12% de las víctimas tenía alguna medida de protección. El panorama es tan crudo como sostenido en el tiempo, y las respuestas estatales, cada vez más escasas.

