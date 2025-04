Qué puede ofrecer el gobierno en la próxima paritaria

(ADN). – El martes se verán nuevamente las caras los representantes de UPCN y ATE con la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, en una nueva reunión paritaria convocada por el gobierno, a través de una escueta invitación, sin que se conozca, al menos hasta ahora, cuál es la propuesta oficial a los gremios, en el marco de una política económica nacional, donde los trabajadores no ven reflejados en sus bolsillos los índices de precios al consumidor del INDEC.

La patronal estatal sabe que es importante mantener los canales de diálogos y escuchar, en tiempos de estrechez y alertó el viernes, en un comunicado, que Río Negro tuvo una caída del 16 por ciento en la copartipación y transferencias automáticas, como para darle un marco al encuentro.

Al gobierno no le fue mal en esta estrategia salarial, donde los sindicatos hicieron su aporte para la estabilidad. Sin paros ni movilizaciones, garantizando las clases y la atención en salud, un área adonde se ve con mayor crudeza los reclamos en boca de ASSPUR. También a diferencia de la administración nacional no hay despedidos y se mantienen las fuentes laborales, que no es poca cosa.

Hay silencio. Se prevé que se llegará al martes con poca información. Los actores no han mostrado las cartas. ATE deslizó un pedido de pago del adicional por indumentaria, en una sola vez, que también está en el reclamo de UPCN, mientras que trascendió de una reunión en Buenos Aires, el miércoles pasado, entre el gobernador Alberto Weretilneck y el titular de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, a su vez, Juan Carlos Scalesi hace mutis por el foro.

Hay un tema central en la recuperación salarial. Los agentes de la 1844, 1904 y la Policía, son la infantería que lucha de a pie. La diferencia de los ingresos en otros Poderes del Estado es significativa, incluso con los docentes donde hubo aumentos -en casos de más de 20 años de antigüedad- de alrededor del 20%, un tema que se conoce en ATE y UPCN.

Estas diferencias persisten en el reclamo gremial, sobre todo en UPCN que siempre puso el tema en debate. ATE acompaña y Scalesi mantiene la expectativa, en conocimiento que hay otras cuestiones que pueden estar en negociaciones como las asignaciones familiares, ya reclamada en otras ocasiones.

Persiste un tópico central que marca la diferencia. El gobierno toma como aumentos salariales los pagos de las sumas fijas, del orden del 11%, liquidadas unicamente en dos oportunidades, pero que no fueron incorporadas al básico. Estos aumentos en negro repercuten en forma negativa en los porcentajes que se pagan en adicionales como zona fría, adonde se percibe solo entre un 11 y 14% del 40% establecido y en la antigüedad en el orden 15%.

El martes hay paritaria en el comienzo de un año electoral, donde no sobra nada en ningún lado. Tiempos duros de la economía.