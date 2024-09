Río Negro tiene ley para el blanqueo de activos

(ADN). -La Legislatura de Río Negro, aprobó por 35 votos a favor y ocho en contra, la adhesión a la ley nacional que creó el Régimen de Regularización de Activos, que permitirá el cobro de un impuesto especial para el blanqueo que será coparticipable. La legisladora Yauhar, de Juntos, dijo que esta medida ya está vigente y tiene como objetivo facilitar la exposición y revelación de activos no declarados.

Cuando el importe declarado exceda los 100 mil dólares estadounidenses, se deberá pagar el Impuesto Especial de Regularización, que será coparticipable.

El blanqueo se encuentra dividido en diferentes etapas y contempla menores alícuotas para quienes antes adhieran y que quedarán liberados del pago de los impuestos nacionales que hubieran omitido ingresar y que tuvieran origen en los bienes declarados, así como de las respectivas obligaciones accesorias.

Al ingresar al blanqueo, también se libera de cualquier acción civil y por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros e infracciones administrativas a los contribuyentes, mientras que también se extinguirán todas acciones penales, excepto las iniciadas por particulares que hubieran sido perjudicados.

Yahuar aseguró que la medida «reafirma el compromiso del Gobierno de la Provincia con la previsibilidad y la seguridad jurídica, buscando alinear a Río Negro con las normativas nacionales y ofrecer un marco legal que beneficie a los contribuyentes interesados en regularizar su situación fiscal».

Los contribuyentes que adhieran estarán eximidos del pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos, en relación con los ingresos que hubieran omitido declarar por períodos fiscales no prescriptos al 31 de diciembre de 2023.

Asimismo, aquellos que no se encontraban inscriptos en dicho impuesto al momento de acogerse al régimen, podrán regularizar su situación fiscal y acceder a los beneficios. Se plantea también la liberación de toda acción civil por delitos de la ley penal tributaria y demás sanciones relacionadas con el incumplimiento de obligaciones o a causa del origen en los bienes, créditos y tenencias que se declaren y regularicen.

Además, quedarán exentos de las multas y demás sanciones que pudieren corresponder en virtud de las disposiciones del Código Fiscal Provincial con respecto a los bienes exteriorizados. Respecto del impuesto de sellos, se exime del mismo a los actos, contratos y operaciones que se exterioricen en virtud del acogimiento al blanqueo nacional.

Al oponerse a la medida, Leandro García, del Bloque Partido Justicialista – Nuevo Encuentro, argumentó que «no trae ningún beneficio a la provincia, no resuelve ninguno de los problemas que tiene la economía argentina, no tiene vinculación con la economía real y (con ella) solo se benefician los que ‘la fugaron'» y dijo que no le sirve a la provincia alinearse a esta política del Gobierno nacional, porque «no es ni imprescindible ni necesario para que lleguen inversiones a la provincia».

En la misma línea, José Luis Berros, titular del bloque Vamos Con Todos, Indicó, al votar en contra, que se trata de un «alineamiento del Gobierno provincial al de Milei, orientado a beneficiar a los privilegiados de siempre, a ese grupo minúsculo de poderosos y ricos que se la llevaron afuera o la guardaron en el colchón y que nunca la blanquearon».

A su vez, el presidente del bloque oficialista, Facundo López, aclaró .al cerrar el debate- que los beneficios para la provincia tienen que ver con la coparticipación: «Todo lo que venga, bienvenido sea», expresó.

«Lo que hemos hecho es ser consecuentes con lo que hicimos con los blanqueos durante los gobiernos de Cristina (Kirchner), Mauricio Macri y ahora con Milei», aclaró.