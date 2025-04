Milei cobraba US$20 mil por cena, organizadas por Karina

(ADN).- Revelan que el presidente Javier Milei cobraba 20.000 dólares por persona que se sentaba a cenar con él en el piso 22 de la torre Le Parc, un rascacielos de lujo en Buenos Aires, mientras era diputado nacional. La información fue divulgada por la agencia internacional Bloomberg, que indicó que los fajos eran metidos en un bolso que llevaba su hermana y gerenta comercial, Karina Milei.

Esto sucedía en 2023, cuando Milei era diputado y las cenas eran un ritual mensual, según tres personas con conocimiento directo. Allí, exponía el plan económico radical que lo convirtió en una estrella política en ascenso mientras sus invitados, normalmente entre cinco y diez ejecutivos del mundo empresarial, cenaban bife de chorizo.

El pago en efectivo era el costo de acceso. Por lo general, un miembro del grupo entregaba todo el dinero. No se impusieron restricciones sobre cómo Milei podía gastar el dinero y no se mantuvo ningún registro oficial de los pagos, según las personas, que pidieron no ser identificadas por tratarse de asuntos políticamente delicados.

Milei ha sido sincero en ocasiones sobre las cenas, y tras lanzar su campaña presidencial dijo a Bloomberg News que las veía como una extensión del trabajo remunerado que había realizado durante mucho tiempo como consultor económico. “Mi tiempo vale. Yo no vivo de la política”, señaló en la entrevista de febrero de 2023. “Si vos querés hablar conmigo, te tenés que sentar, vos querés una charla conmigo, tenés que pagar”.

La legalidad de esta práctica es objeto de debate. Llevando registros adecuados, los funcionarios gubernamentales pueden recibir pagos por servicios que no están vinculados a su función y, por lo tanto, según esta definición, afirman expertos legales, las cenas de trabajo podrían considerarse un servicio de consultoría.

Pero es ilegal recibir dinero sin documentación que muestre la fuente de los pagos y los servicios prestados. Si alguno de los ejecutivos tuvo tratos comerciales relacionados con los temas sobre los que votó Milei, podría abrir la puerta a acusaciones de soborno. No se han abierto investigaciones sobre las cenas y las autoridades no lo han acusado de ningún delito.

El informe del financiamiento de campaña de Milei para su candidatura presidencial solo enumera a tres personas que contribuyeron y no contiene referencias a las cenas.

Ni Milei ni su hermana respondieron a solicitudes de comentarios.

La óptica de todo esto es especialmente sombría en un momento en el que Milei está siendo investigado por haber utilizado una de sus cuentas de redes sociales para promover una criptomoneda que colapsó de manera estrepitosa el mes pasado. Mientras que su índice de aprobación se mantiene estable hasta ahora en el 47%, la corrupción política se ha convertido en la principal preocupación de los votantes, superando a la inflación y al desempleo, según LatAm Pulse, una encuesta de opinión pública realizada por AtlasIntel para Bloomberg News en marzo.