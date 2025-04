«Sin matices: se está a favor o en contra de Milei»

(ADN).- A medida que avanza el año electoral aumenta la intensidad de las declaraciones y las posiciones políticas. Legisladores del bloque PJ-NE aseguraron que en “este contexto no permite matices. Se está en contra de Milei o se acompaña esta política siendo cómplices del desastre”.

Fue en el marco de una recorrida por localidades del Alto Valle, acompañando al senador Martín Doñate y al diputado nacional Martín Soria en una agenda que incluyó reuniones con sectores productivos y universitarios. La intendenta de Cervantes, Claudia Montanaro, también acompañó el recorrido.

En primera instancia visitaron el Círculo Bochofilo Cervantes para luego dirigirse a la ciudad de General Roca, y allí encontrarse con María Inés García, y otros integrantes del Observatorio de Políticas Públicas para Personas Mayores en la Universidad del Comahue.

“Es fundamental el trabajo que realiza el Observatorio de Políticas Públicas para Personas Mayores, articulando con distintas instituciones y con la Universidad del Comahue, cómo contralor y promotor de los derechos de las personas mayores», indicó el legislador Leandro García. «Hablando con ellos podemos constatar la dimensión del daño que el gobierno de Milei está causando. Ajuste y fin de la moratoria. Argentina a fines de 2015 tenía la jubilación más alta de latinoamérica y rondaba los 500 dólares. Ahora nos llevan a algo más parecido a las AFJP que sabemos como terminaron”, agregó.

Asimismo, indicó que “estamos exigiendo al Gobierno provincial que como Estado diseñemos políticas para atender la vacancia que deja el Estado Nacional, con este ajuste brutal e injustificado. Tiran números para la tribuna pero la realidad es cada día los jubilados viven peor, la realidad no se puede tapar”.

En la recorrida se reunieron con la nueva presidenta de la CAIC en General Roca, Daniela Tauro, y su equipo. Con ellos intercambiaron sobre cómo impacta la situación nacional en las economías locales. “Nos preocupa el impacto del ajuste y los tarifazos en los servicios, y ahora la falta de previsibilidad. Hay una sensación de que en cualquier momento se viene otra devaluación. Basta ver a Caputo haciendo malabares para llegar a las elecciones sin devaluar, de rodillas frente al FMI, endeudando más a la Argentina para garantizar las ganancias de sectores especulativos. Como si los y las argentinas no hubiéramos vivido ya esto”, subrayó García.

Por otro lado agregó: “General Roca es una ciudad con muchísimo potencial. Estamos trabajando en generar desde la provincia políticas públicas que en este contexto de recesión, puedan dar alivio a los y las comerciantes, fomentando transparencia e incentivos al trabajo. Las economías locales son diversas, con multiplicidad de actores y actividades, creemos en la convivencia de esa matriz diversa con posibilidades para todos los sectores. La salida siempre será colectiva y para eso, necesitamos una mirada fuertemente empática.”

Sobre las elecciones venideras, exhortó: «es un contexto que no permite matices. Se está en contra de Milei y compañía, o se acompaña y sostiene esta política siendo cómplices del desastre. No es tan difícil. Que alguien me diga cual fue el beneficio para los y las vecinas de Rio Negro de acompañar las políticas de Milei», concluyó.