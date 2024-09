Bariloche: cuestionan compra de una planta de hormigón

(ADN). – El concejal Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche), denunció ante el Tribunal de Contralor una maniobra de sobreprecio y “triangulación” la compra directa una planta dosificadora de hormigón, por el municipio barilochense y en Radio Con Vos Patagonia, habló de la existencia de una “empresa fantasma” durante el procedimiento administrativo e incluso se refirió a un “burdo mecanismo” ya que ninguna de las empresas consultadas se dedica a la venta de plantas de hormigón.

Según explicó este medio, la operatoria incluyó una consulta a tres proveedores pero el único que respondió fue una firma dedicada a la compra venta de automóviles encargada de introducir a una sociedad que, recién en agosto de este año, se inscribió en la AFIP para la venta de “máquinas, equipos e implementos de uso especial”.

La compra se oficializó el pasado viernes 30 de agosto a través de una resolución de Intendencia. En el texto el intendente Walter Cortés autoriza a Contaduría General a emitir una orden de pago por 192 millones de pesos, tras un proceso que duró menos de un mes. En ese lapso la comuna consultó por correo electrónico a la empresa de maquinaria agrícola Nordemaq, la de autoelevadores Grúas San Blas y terminó por aceptar la única respuesta que recibió: la de “F&J SAS”, que se presentó a través de la concesionaria Del Rey Automotores, con sede en Neuquén capital, señaló la emisora de Bariloche.

La resolución oficial solo menciona una planta dosificadora de hormigón por la que ofreció pagar 192 millones de pesos, unos 193.728 dólares al tipo de cambio oficial de la fecha. Sin embargo, una rápida búsqueda por el sitio de compras Mercado Libre permite encontrar el mismo equipo por sumas que van desde los 52 mil a los 54 mil dólares. Ahora quedará por conocer el informe contable que esclarezca si el monto a debitar de las cuentas públicas es el correcto.

“En una maniobra de extrema gravedad, aparece para el cobro una empresa fantasma sin haber participado siquiera del procedimiento de compra”, acusó el concejal de Incluyendo Bariloche y dijo que la consulta comercial -mencionada en la resolución- fue solo una simulación. Según la documentación de la AFIP que pudo consultar Radio Con Vos Patagonia, en agosto de este año la sociedad F&J añadió una nueva categoría para conformarse como proveedora de equipos pesados. Un dato no menor es que la oferta del municipio se realizó el 31 de julio pasado.

Costa Brutten también se refirió a fallos en el proceso administrativo. Explicó que no existió una resolución de adjudicación de compra, que debe ser anterior a la autorización de pago. También destacó que la comuna tendría que haber contado con tres presupuestos más allá de no lograr respuestas positivas de quienes fueron consultados. Además puntualizó sobre la falta de información acerca de la maquinaria a comprar y la ausencia de un precio de referencia. “La empresa F&J SAS no resulta ser ninguno de los requeridos vía mail por el Departamento de Compras y Suministros”, añadió sobre una firma que –por si fuera poco- tampoco se encuentra inscripta en el Registro Público de Proveedores del Municipio.

Con información de Radio Con Vos Patagonia