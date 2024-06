El Gobierno insistirá con ganancias y privatizaciones

(ADN).- El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo esta mañana que la aprobación de las leyes es un “triunfo impresionante”, aunque adelantó que buscarán revertir en Diputados las modificaciones impuestas por la oposición, como el Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y las privatizaciones de empresas públicas como Aerolíneas Argentinas, que ayer fueron quitadas del paquete que probó el Senado.

Tras la sanción de ayer, ahora la Ley Bases y el Paquete Fiscal retornan a Diputados para su sanción final, porque es la Cámara de «origen» y puede retrotraer las «concesiones» que hizo la Casa Rosada, porque ninguno de los puntos tratados en particular, tuvo el rechazo de los dos tercios del Senado. En consecuencia, el Gobierno puede disponer de volver todo para atrás.

Francos aseguró en diálogo con Eduardo Feinmann en radio Mitre que está convencido que la Cámara baja terminará sancionando la redacción original de la ley para ambos tributos y criticó a la oposición por afectar los recursos que recibirán sus provincias.

“¿Cómo puede ser que los senadores que representan a las provincias hayan votado en contra de estos temas que son los que más recursos coparticipables generan?”, se preguntó Francos.

Y analizó: “Yo he hablado con todos los gobernadores que han querido reunirse conmigo y todos estaban esperando esta ley para incrementar sus recursos fiscales y poder lograr el equilibrio, entonces no se entiende que los senadores que representan a las provincias no hayan acompañado a sus gobernadores que estaban esperando estos fondos; estas cosas son las que a veces generan indignación hacia la política”.

El régimen actual prevé que pagan el Impuesto a las Ganancias los trabajadores que perciben salarios (bruto) por encima de los $3.514.725. En el caso de Bienes Personales, el mínimo no imponible se mantiene en $27 millones.

Francos fue el principal negociador del Gobierno de ambas leyes aprobadas esta mañana. El funcionario calificó como “un triunfo impresionante” el resultado de la votación. Sin embargo, reconoció que intentarán insistir con otras reformas que fueron marginadas por la oposición en la Ley Bases. Por ejemplo, Francos dijo que enviarán un nuevo proyecto al Congreso para insistir con la privatización de Aerolíneas Argentinas.

“Es cierto que esta ley no soluciona todos los problemas de la Argentina, pero es una herramienta que nos va a permitir avanzar en muchos temas pendientes de la Argentina”, se esperanzó.

Francos respondió, además, a las críticas de los senadores que aseguraron durante el debate que al Gobierno le falta gestión. “En 6 meses sacamos a la Argentina de la cesación de pagos, de la hiperinflación y de todos los peligros que nos estaban esperando para desatarse en la Argentina”, dijo.