Cortés pidio «cortarla con ser tan democráticos»

(ADN). – El intendente de Bariloche Walter Cortés, en un tono y estilo que deviene de los reiterados mensajes del Presidente Milei, dijo “tenemos que cortarla con esta cosa de ser tan democráticos», en un encuentro para despedir el año y frente al asombro de funcionarios y empleados municipales y empresarios invitados. Si bien es conocido su estilo offsider, dejó espacio para la sorpresa, aún cuando ratificó su idea de reformar la Carta Orgánica municipal, donde indicó que «mas vale ponerse colorado una vez y no verde todo el año».

“Esta ciudad, para los que no les toca conducir y a lo mejor no saben lo íntimo, es una ciudad con mucho debate. Y ese debate llega a un momento que se vuelve contradictorio hacia el crecimiento de la ciudad”, expresó en el inicio de su discurso, en oportunidad de realizar un balance de su primer año de gestión y de aquellas cuestiones que no logró concretar en esta etapa.

Volvió a mencionar su intención de impulsar un cambio en la Carta Orgánica Municipal, aunque aseguró que recién lo hará en 2027.

La polémica por el cerro Catedral también formó parte de su alocución. Usó como referencia un viaje personal a Austria y, ante los más críticos al proyecto que define las zonas de construcción, dijo que “los hoteles están en el cerro, y también tiran desechos, pero tienen su cámara depuradora” y le apuntó a “los vivos que no quieren que les toquemos su estado de comodidad” y, delante de algunos de ellos, habló de los propietarios de hoteles y empresarios “que no tienen final de obra”, cuestión que impacta en la recaudación municipal.

Sobre el cerro Catedral, destacó que en el proyecto de ordenanza municipal, “no estamos haciendo nada nuevo. Estamos intentando ordenarlo”.

“¿A ustedes les parece que pueden hacer toda una movilización, parar un día, hacer un montón por tres empanadas?”, se preguntó el jefe comunal, en referencia a su relación con los empleados municipales y los reclamos de paritarias.

“Tenemos que cortarla con esta cosa de ser tan democráticos”, enunció ante los rostros de sorpresa de quienes se encontraban a su alrededor. Es que, para el intendente, el proceso habitual de los órganos del Estado “nadie puede hacer nada. ¿Y saben qué? También la gente se cansa. Y también nosotros nos cansamos cuando queremos avanzar y damos dos pasos para atrás”.

Cortés insistió en que la burocracia no resuelve las problemáticas de la gente y cargó contra las supuestas demoras del Concejo Municipal en el tratamiento de diversos temas, por lo que afirmó: “vamos a llamar a una consulta popular, que esa la tengo, esa facultad de poder hacerlo. Que la gente resuelva”.

En la búsqueda del hacer, aseguró que intentará marcar “el paso firme” y justificó el accionar de su gestión al definir que “alguna vez tenemos que ponernos colorados una sola vez y no verde todo el año”.

«El debate constante nos atrasa. Fijemos el objetivo y démosle para adelante”, señaló Walter Cortés, en la despedida de fin de año

Con información de Radio con Vos Patagonia.