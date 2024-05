«Aníbal está armando el partido y nos vamos a ir»

(ADN).-En las últimas horas se viralizó un audio de la legisladora del PRO, Patricia Mc Kidd, confirmando que se mudará al partido provincial que está construyendo el diputado nacional, Aníbal Tortoriello. La dirigente ya se había ido de su bloque para integrar la bancada de La Libertad Avanza, y el domingo pasado, perdió las internas contra Juan Martín.

El audio, que corrió como reguero de pólvora, estaba dirigido a la dirigente de Cinco Saltos, Viviana Ortiz, quien realizó un duro posteo en sus redes sociales.

En respuesta a Patricia Bullrich, que felicitó a Juan Martín y a Flavia Boschi por el triunfo, Ortiz posteó: «Que pena!! No aprendemos más los Rionegrinos!! Seguimos votando mal!! Sigue gobernando la corrupción!! Agradezco muchísimo a todos los afiliados de bien que la pelearon. A Patricia Mc Kidd y Aníbal Tortoriello mis respetos. Hasta aquí llegue!! No seguiré a un presidente que no me representa!! Y espero que Patricia Bullrich despierte o mire mejor a sus representantes!».

Alertada de la salida, Mc Kidd le envió un mensaje de audio: «Acabo de hablar con mi equipo deciendole lo genia que sos. Esperá, no te vayas todavía que nos vamos a ir varios juntos, así que espera a ver qué hacemos», intenta contenerla. Y le adelanta: «Aníbal va a armar el partido y nos vamos a ir a ese partido. Yo me quedo un tiempo más porque sino puedo llegar a perder la banca», le confesó.

Lejos de aplacarse, la interna en el PRO sigue al rojo vivo.