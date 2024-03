Villarruel de desenmarcó y señaló diferencias con Milei

(ADN). – Victoria Villarruel dijo anoche que se enteró “por los medios” de las nominaciones de Ariel Lijo y García Mansilla a la Corte Suprema; se diferenció de la propuesta para que los militares intervengan en Rosario; defendió el aumento para senadores y diputados y cuestionó a José Luis Espert, por llamar a la rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires.

La declaración de la vicepresidente en TN, sobre el Senado toma mayor dimensión porque los pliegos de los jueces tienen que pasar por la Cámara alta y es Villarruel la encargada de conseguir los votos.

También cuestionó la propuesta de Ariel Lijo, para integrar la Corte Suprema de Justicia, cuestionó al propiom presidente en cuanto a los aumentos a los legisladores nacionales y criticó a Espert, quen llamó a la rebelión fiscal y dijo que «a la gente la rebelión fiscal le importa cero. No pueden pagar los impuestos porque no tienen plata. Pero como funcionario público no puede llamar a la rebelión fiscal”, afirmó.

Por otra parte y explicó que no puede despedir gente aunque quiera porque hay “inmunidad laboral” en el Congreso, y expresó que “no se puede andar con la motosierra así porque sí si después te vas a comer un montón de juicios laborales”.

Sobre la propuesta la ministra Patricia Bullrich, de contar con la intervención de militares en Rosario, se expresó en contrario y argumentó que “en los 70, los integrantes de las Fuerzas Armadas (FFAA) terminaron todos presos”.

Reiteró que los senadores y diputados “tienen que ganar bien, de acuerdo a la función que tienen”, y explicó que dio marcha atrás con los aumentos porque «me lo pidió el Presidente».