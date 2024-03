Se agudiza la crisis en el hospital de Bariloche

(ADN).- Los trabajadores, médicos y enfermeros del hospital zonal de Bariloche realizaron hoy una jornada de protesta e informaron que las medidas de fuerza continuarán, debido a la licuación salarial, la falta de insumos y las malas condiciones laborales. Esta situación se suma a las protestas que se han generado en los nosocomios de Roca y Viedma. «En la pandemia nos catalogaron de héroes y hoy somos postergados y desconocidos por las autoridades», se quejaron.

Quienes encabezaron la protesta indicaron que «desde el año pasado, nuestros sueldos ya venían estancados sin percibir aumentos, solo en las paritarias pero estos nunca superaban los niveles de inflación. Sin embargo, desde diciembre de 2023 hasta la actualidad con una devaluación del 120% y una inflación del 70%, nuestros sueldos han sido pulverizados».

En ese sentido brindaron ejemplos de los salarios:

-Enfermero: 350.000 pesos.

-Médico: 600.000 pesos.

-Personal de servicios generales: 300.000 pesos.

«Esta situación se agudiza aún más porque la zona andina tiene un costo de vida más alto, más frío climáticamente y más turística, lo que implica que los alquileres, transporte, servicios básicos, servicios generales (luz­, agua y gas), y alimentos sean aún más costosos que en el resto del país», denunciaron.

Para más detalles recordaron que la canasta básica según -datos del INDEC en la región norpatagónica- ronda los 900.000 pesos.

«En las últimas paritarias, los gremios ASSPUR y ATE han rechazado la oferta del gobierno, que ofrecían bonos que iban desde los $100.000 a $140.000, que claramente no es una oferta salarial y que empobrece nuestros bolsillos debido a que no se ajusta a la realidad económica del país», recordaron. «Hoy los trabajadores y trabajadoras del Hospital Zonal de Bariloche, estamos viviendo o más bien sobreviviendo con sueldos miserables y no llegamos a fin de mes», aseguraron.

Los trabajadores anunciaron que se han decretado distintas medidas de paro y movilización para las próximas semanas, «esperando que el gobernador de la Provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck y la ministra de Salud, Ana Senesi escuchen nuestro pedido, el cual es un reclamo justo y legítimo. En la pandemia nos catalogaron de héroes y hoy somos postergados y desconocidos por las autoridades», concluyeron.