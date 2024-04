«La gente se caga de hambre», dijo Cristina Fernández

La ex presidenta Cristina Kirchner reapareció en la escena política con un multitudinario acto en Quilmes, donde lanzó duros cuestionamientos al mandatario Javier Milei y reclamó un cambio de rumbo en el modelo porque «la gente se caga de hambre».

«Si cuando sos gobierno la gente se caga de hambre y no puede llegar a fin de mes, de qué te sirve» la legitimidad, se preguntó la ex jefa de Estado, que dijo que Milei «no tiene plan de estabilización».

Al hacer un análisis de la situación económica actual, expresó: «Por más que el presidente se enoje y haga caritas, no tiene plan de estabilización, que sí lo tuvo el gobierno anterior, que fue la convertibilidad».

«Es solo un plan de ajuste», aseguró Cristina Kirchner, que al calificar al Presidente dijo que «no es neolilberal» ni «anarcocapitalista», sino «anarco colonialista».

La ex mandataria, en tanto, apuntó también contra el equipo de Milei: «No quiero ser peyorativa, ni mala, pero además de todas esas condiciones (en los 90) había un Congreso, un presidente con un partido político sólido, la CGT, y había un equipo. Cuando uno mira lo que hay hoy en todos los ámbitos… no es que le falta uno para el peso, le faltan, 30, 40 o 50 para el peso, termino elogiando yo al gobierno de (Carlos) Menem, que me echaron del bloque».

En un mensaje de una hora, Cristina Kirchner criticó al gobierno por el trato de la educación pública y negó que durante su gestión se haya «adoctrinado» en las escuelas.

«Si hubiéramos adoctrinado en los colegios él no sería Presidente ¿de qué habla este hombre?», remarcó la ex mandataria.

A la vez, mostró una filmina sobre los beneficios impositivos que recibió la empresa Mercado Libre, propiedad de Marcos Galperín, y subrayó: «Con esos 103 millones de dólares (de beneficio) nos sobran para pagar los gastos de funcionamiento de

las universidad y los hospitales».

«¿Es normal que el más rico tenga estas exenciones?», se preguntó Cristina Kirchner, que también aseguró que el «problema» del Presidente Milei es que es «dogmático».

«El problema es que es dogmático y no entiende. Cuando el sombrero no entra, no achique la cabeza, agrande el sombrero y lo vamos a ayudar, porque si le va mal a usted, le va mal a todos los argentinos», enfatizó la ex titular del Senado.

En ese punto, lanzó una advertencia: «Si quieren convertir a la Argentina en un país donde se extraigan sus riquezas, ahí me voy a declarar avatar celeste y azul, como la bandera, para defender a la patria. Avatares, de colonia otra vez, no».

Para Cristina, en la cadena nacional de Milei del lunes -que fue lo que la decidió a hablar en público-, «dio pistas» de lo que piensa hacer, al señalar que «la recuperación van a venir de cuatro lugares: petróleo, gas, minería y el campo».

«Nos preanuncia una economía de carácter extractivista. Llevarse todos los recursos naturales, o sea, el precapitalismo. Me hace acordar a la Argentina del Virreinato, más que anarco capitalismo, suena a anarco colonialismo y en eso no estamos de acuerdo», destacó.

La ex mandataria encabezó la inauguración del microestadio «Néstor Kirchner» en Quilmes, invitada por la intendenta Mayra Mendoza.

En la primera fila la escucharon el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el diputado Máximo Kirchner; el senador Oscar Parrilli; el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; el ex ministro bonaerense Sergio Berni; el ex funcionario Oscar Parrilli; y el ex ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, entre otros.