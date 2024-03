El PJ reunió su Congreso y avanza hacia la unidad

(ADN).- Martín Soria presidirá el congreso del partido justicialista de Rio Negro. Así fue ratificado hoy en el encuentro que se realizó en Lamarque. «Es un nuevo tiempo de unidad, de amplitud. Ya no hay tiempo de desencuentros» aseguró el diputado nacional, que será secundado por el intendente de Conesa, Héctor Leineker.

El anfitrión, intendente de la localidad y presidente del PJ, Sergio Hernández, subrayó que el congreso de hoy “se convierte en la plataforma de lanzamiento de un gran proceso de unidad en la diversidad».

Los dos sectores mayoritarios (el doñatismo y el sorismo) cerraron filas y convocaron a todos los sectores a formar parte de las estructuras partidarias. Así, el partido constituyó y normalizó todos sus órganos partidarios.

En el encuentro de Lamarque se eligieron las nuevas autoridades tanto de la mesa de conducción de ese órgano, como de la junta electoral, el tribunal de disciplina y el órgano de control de cuentas. Se aprobó todo por unanimidad al igual que todos los balances financieros de los últimos años y el documento del congreso. Participaron 79 de 85 congresales que integran el órgano.

Allí se votó por unanimidad la mesa de conducción del Congreso que será presidida por el diputado Martin Soria y como vicepresidente, el intendente de General Conesa, Héctor Leineker. También integrarán esa mesa orgánica la vicepresidenta segunda Karina Santilli, el Secretario General Alejandro Marinao, la Secretaria de actas Gabriela Abraham, la Secretaria de prensa Natali Giordanella. En las vocalías estarán Nicolás Porrino, Nancy Marin, Miguel Bravo y Rosa Monsalve.

Por su parte para la junta electoral fueron elegidos Ana Huentelaf; Oscar Nuñez; Valeria Campastro; Facundo Díaz y Carlos Rasquela. Mientras que para el tribunal de disciplina estará conformado por Sebastián Luna; Graciela Landriscini; Cristian Reñones; Nora Sosa y Paola Calvo. En el órgano de control de cuentas estarán Jorge Etchepreborda; Evelyn Rousiot y Silvia Penilla.

Como congresales nacionales fueron elegidos Martin Soria, Claudia Montanaro, José Luis Berros, Silvia Penilla, Alejandro Marinao, Evelyn Rousiot, Héctor Leineker, María Eugenia Martini, Mauro Tamburrini, Verónica Lastra, Albino Garrone y Daniela Salzotto.

Hernández fue el anfitrión de este encuentro presencial que no se realizaba hace casi 5 años y que, según el propio intendente “se convierte en la plataforma de lanzamiento de un gran proceso de unidad en la diversidad, aquí existe una decidida vocación y voluntad por reconstruir lo lazos humanos y políticos con las y los compañeros de todos los sectores de nuestro histórico movimiento y, además y fundamental, del conjunto de la sociedad rionegrina”.

Por su parte, Soria valoró que se haya logrado la normalización de todos los órganos partidarios y agradeció la posibilidad de volver a ser reelecto presidente del congreso partidario.

“Ayer hablaba con el compañero senador Martín Doñate, con María Emilia la intendenta de Roca, con Daniela Salzotto de Catriel, con un montón de compañeros. Todos en la misma sintonía. Tenemos que dar un ejemplo de grandeza. Los rionegrinos nos están mirando cuando ven que en esta provincia está todo por venir. Por eso más que nunca se requiere de un partido en regla, en orden, con debate. Abrir las puertas para el encuentro, para la amplitud, para la grandeza. De eso se trata también este Congreso”, indicó el dirigente.

Y agregó: “Este no es un Congreso más, como dice el documento un nuevo tiempo de unidad, de amplitud. Ya no hay tiempo de desencuentros, no hay tiempo para las diferencias por sobre lo que nos tiene que unir más que nunca, que son las necesidades de los rionegrinos y son las necesidades del pueblo argentino”.

El Consejo realizó un reconocimiento a Graciela Landriscini, “por su militancia, compromiso y trayectoria en favor de la educación pública y de los más humildes”.

En los últimos años el partido había sufrido serias irregularidades provocadas por mandatos vencidos y las consecuencias de no haber logrado unidad, por lo que distintos sectores del partido fueron divididos a elecciones en las últimas elecciones provinciales y en varios municipios.

Con este acto institucional y administrativo las autoridades de la totalidad de los estamentos que integran el funcionamiento del Partido Justicialista, se unificaron en un mandato de 4 años desde abril del 2024 hasta abril del 2028.