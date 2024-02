Ultimátum a Milei: «no se entrega más gas ni petróleo»

(ADN).- El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, le advirtió al gobierno de Javier Milei que si no regulariza el envió de fondos por coparticipación, no enviará «ni una gota» de petróleo y gas a Buenos Aires ni exportará el recurso que genera ingreso de dólares al país.

Torres aprovechó la tribuna pública del acto oficial por el aniversario de Comodoro Rivadavia, y lanzó: «si no nos plantamos en este momento, nos van a someter durante 4 años», y señaló que el miércoles será una «fecha límite», donde «si no hay una solución, no se va a exportar una gota de petróleo».

El Gobernador se transformó en el líder del bloque patagónico y vuelve a poner a la provincia en el centro del debate hidrocarburífero, que perdió a manos de Neuquén por el desarrollo de Vaca Muerta. Y se proyecta como uno de los líderes de la UCR del interior.

«Nunca me van a escuchar insultar a nadie, pero siempre me van a encontrar defendiendo con firmeza los intereses de la provincia», sentenció Torres.

«Quiero que a este Gobierno nacional le vaya bien porque nos irá bien a todos, pero cada vez que una medida afecte la calidad de vida de los chubutenses ahí nos encontrarán -y- por primera vez nos podemos poner de acuerdo, porque nos llevaron a una situación límite», expuso.

Por ello, «después de haber conversado mucho, llegamos a la conclusión que si no nos plantamos en este momento, nos van a someter durante 4 años y seguiremos igual».

«Veremos cuanto tardan en levantar el teléfono y pedirnos que levantemos la pata, pero si no hay una solución, desde el miércoles no se va a exportar una gota de petróleo más», confirmó el Gobernador.

Torres cerró llamando a los diferentes actores de la sociedad chubutense a estar «juntos, defendiendo lo nuestro, en Comodoro, en Chubut y en toda la Patagonia