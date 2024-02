Legislativos esperan. La sesión del viernes ¿en dudas?

(ADN). – Hoy los legislativos resuelven en asamblea, la respuesta a la propuesta efectuada por las autoridades del parlamento para atender al desfasaje salarial generado por el proceso inflacionario mensual.

La oferta comprende el pago en bonos, como el período anterior, que el gremio APEL no reconoce porque no es remunerativo al salario y no genera expectativa positiva para un posible arreglo.

Gustavo Morón, titular del gremio legislativo, manifestó a Radio Raíces, de esta capital, que la preocupación por la realización de la sesión del viernes, de inauguración del periodo legislativo 2024, a cargo del gobernador Alberto Weretilneck, «depende de la propuesta de Pedro Pesatti».