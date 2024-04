Domingo dijo que votó la Ley Bases por los descuentos a gas

(ADN). – Agustín Domingo, diputado nacional de Juntos, justificó su voto a la Ley Bases, enviada por Milei al Congreso, para mantener el descuento del 50% en la factura del gas del consumo residencial en la Patagonia. Señaló que votará en contra el retorno al Impuesto a las Ganancias.

Destacó -en su actitud dialoguista con el gobierno nacional que cuando le pidieron al Presidente que escuche a las provincias, respondió «convocando al Pacto de Mayo» y además señaló que la educación fue un tema de «directa discusión y acuerdos entre el presidente Javier Milei y los gobernadores».

En su cuenta de la red social X indicó que «logramos sostener el subsidio al Consumo Residencial de Gas en la ‘zona patagónica’, equivalente a un 50% de la factura”.

Domingo recibió fuertes críticas por votar a la Ley Bases, por los prejuicios que significa en otros temas, como el previsional, las facultades otorgadas al presidente Javier Milei, las privatizaciones y la ley laboral que estuvo enganchadas al proyecto del Ejecutivo nacional.

A entender del barilochense, debía defender su “visión federal honrando el mandato” y “aportando a la gobernabilidad, mediante el consenso con las distintas fuerzas políticas y el oficialismo nacional”.

“Conseguimos cambios importantes a favor gracias a la posición dialoguista, la ley hubiese salido igual si no debatíamos esos puntos”, dijo Domingo.-

