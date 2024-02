La Libertad Avanza tendrá su bloque en Río Negro

(ADN).- La Libertad Avanza tendrá su bloque legislativo en Río Negro. De la mano de la constitución del partido, avanzan los acuerdos en el Parlamento provincial y en los Concejos Deliberantes. Así, el espacio del presidente Javier Milei comienza a dar los primeros pasos políticos en este distrito, donde cuenta con una alta imagen positiva.

Hoy, los diputados nacionales Lorena Villaverde (LLA) y Aníbal Tortoriello (PRO) anunciaron un acuerdo político para constituir la bancada, que estará conformada por Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza y César Domínguez.

Según informó Villaverde en conferencia de prensa en Viedma, la apertura del bloque está acordada con el vicegobernador Pedro Pesatti.

Domínguez -ex socio de Ariel Rivero en Primero Río Negro- será el presidente de la bancada, mientras que Julián Goinhex (ex PJ) cumplirá funciones de secretario de administración, y Nicolás Yansen (ex JSRN) secretario parlamentario.

Del armado quedó afuera el espacio que conduce el legislador Juan Martín. Tortoriello reconoció la distancia entre ambos aunque ratificó su pertenencia al PRO. El ex candidato a gobernador, remarcó que fue “uno de los diputados que votó todos los artículos y los incisos” de la Ley Ómnibus que promovió Milei, porque “estamos en colaboración y en alianza”, cada vez, con “mayor integración”.

La fusión entre La Libertad Avanza y el PRO se viene promoviendo desde las esferas nacionales. En estos días los dirigentes de ambos espacios hablan de cogobierno. Pero esos caminos en Río Negro podrían no ser tan lineales.

Villaverde destacó el acuerdo de «colaboración mutua» para el “acompañamiento permanente a todo aquello que a los rionegrinos les permita tener la posibilidad de una provincia distinta”, es decir, “salir de este abandono total. Vamos a acompañar todos aquellos proyectos que sean necesarios acompañar, desde la mirada siempre de las ideas de La Libertad”.

En esa sintonía, Tortoriello se refirió al rol en el Congreso, manifestando que ambos diputados serán «un puente en la medida que se pueda coordinar con el Gobierno de la Provincia en beneficio de los rionegrinos. Tenemos el interés de ser ese puente” para “construir construir, para no derrochar o malgastar dinero, sino para ayudarla porque estamos en serios problemas”.