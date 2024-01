UnTER respondió a Martín, «legislador anti derechos»

(ADN). – «Apenas comienza el año y no sólo tenemos un gobierno provincial que provoca a los trabajadores convocando a dos paritarias sin propuestas salariales, sino también a un legislador que encontró algo que le dé un minuto de presencia en los medios, que no es precisamente su labor parlamentaria», dijo la UnTER al responder al legislador del PRO Juan Martín, quién días pasados criticó al gremio por no inicio de clases, si no hay acuerdo salarial.

El sindicato docente calificó como un «juego perverso», el que realiza el legislador en cada conflicto docente, que disfraza de preocupación «su resentimiento con la educación pública en general, y con los trabajadores de la educación en particular».

«No es la primera vez que este personaje de la “casta” política rionegrina desprecia el trabajo docente, sin tener la misma actitud cada vez que desde el sindicato denunciamos las escuelas que se caen a pedazos. Lleva años ocupando bancas y usufructuando las prerrogativas legislativas, pero nunca lo vimos acompañar en sus reclamos a las comunidades educativas por falta de comida en los comedores o de transporte para los estudiantes. Evidentemente, se olvida a quienes representa. Sus privilegios le han anulado la sensibilidad», sentenció la UnTER

También cuestionó al legislador que fiel a sus principios «es consecuente con un proyecto al que le molestan la educación pública, los sindicatos, la libertad de expresión y mucho más el derecho a huelga. Habla de rehenes, cuando los únicos rehenes somos los trabajadores que vivimos con incertidumbres, bajo velada amenaza de no cobrar salarios y de la vuelta de bonos, en una provincia que supuestamente está en quiebra».