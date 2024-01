No al bono: UPCN pide aumento que equipare la inflación

(ADN).- Segundo rechazo al bono de 30 mil pesos que se ofreció hoy en la Mesa de la Función Pública. «Le decimos a este gobierno que rechazamos completamente el bono», indicó la dirigencia de la UPCN tras la reunión de hoy. El gremio advirtió que «tampoco aceptaremos sumas fijas. Por el contrario, solicitamos que se nos otorgue un porcentaje que equipare la inflación».

Desde el sindicato que conduce Juan Carlos Scalesi, indicaron que el IPC para el mes de diciembre «bien sabemos rondara el 30%» por lo que propusieron a la administración provincial un aumento igual, «o que tome el mismo parámetro de aumento que usaron para incrementar los impuestos inmobiliarios y automotor y los apliquen a los salarios».

Para la UPCN, la nueva oferta es «una clara percepción de injusticia genera la falta de actualización salarial para los trabajadores públicos rionegrinos, muchos sienten que su trabajo y contribución no son valorados afectando negativamente la productividad y el compromiso con el trabajo».

Y agregaron que «las condiciones para sobrevivir van cambiando en forma diaria y abrupta, las malas noticias para las economías familiares se suceden continuamente, ya no hay plazos previstos, ni parámetros para planificar la existencia de nuestros trabajadores, no sabemos si van o no poder renovar alquileres, comprar medicamentos, pagar plus medico, no sabemos cuánto van a tener que pagar por los servicios luz agua gas, ni hablar de adquirir los insumos para comer, trasladarse, etc. las expectativas no son lo mejor que puede suceder».

«Debemos enaltecer a los humildes, a los trabajadores y esto es reivindicando sus derechos y es por eso que le estamos solicitando al gobierno provincial que dé lugar al análisis y al debate real y merecido para llegar al mejor de los acuerdos», concluyó la cúpula del sindicato.