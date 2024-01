Los gremios se organizan ante el paro nacional de mañana

(ADN). – Será la primera medida de fuerza de la CGT, las dos CTA, otras organizaciones sindicales, organizaciones de la Cultura, sociales y comunitarias y demás adhesiones, que se realiza contra las medidas económicas del gobierno de Javier Milei. Según la propia central obrera argentina, motivos no le faltan en el marco del DNU y el tratamiento de la Ley Ómnibus, que afectan la ley laboral, los ingresos, a los trabajadores en sus distintas actividades y a los jubilados.

En Río Negro la adhesión sería total, fundamentalmente en la administración pública, donde si bien todos los gremios aceptaron la propuesta salarial del gobierno -incluso UnTER que dijo que era insuficiente- y no plantean la jornada de protesta de mañana contra el Ejecutivo, se estima que habrá poca actividad en el Estado, debido a las convocatorias de ATE y UPCN.

A decir de Rodolfo Aguiar, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado, “la Administración va a estar toda paralizada, no sólo en el Estado Nacional, sino también en las provincias y municipios” y explicó que sólo se van a garantizar guardias mínimas en servicios esenciales, y en el caso de organismos con atención a jubilados se abordarán únicamente las emergencias que puedan surgir durante toda la jornada».

El acto central será mañana a las 15, frente al Congreso de la Nación, y Aguiar volvió a desafiar a la ministra de Seguridad de la Nación y expresó que «que Bullrich no se ilusione porque no va a poder aplicar ningún protocolo. Mañana seremos una multitud y no vamos a caminar obedientes y por la veredita como quiere el Gobierno”.

En otros reclamos se pide el cese de despidos y reincorporaciones en el Estado; contra las políticas de ajuste; anulación del Protocolo Anti-Movilizaciones; rechazo a la transferencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro, entre otras demandas.