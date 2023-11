Revuelo en LLA: presiones, denuncias y cortes de boletas

(ADN).- «Dame las boletas que tenemos que cortarlas» le dijo el dirigente gastronómico Roberto Vargas al candidato al Parlasur de La Libertad Avanza, José Valla, cuando recibió el cargamento de 20 mil papeletas para las elecciones nacionales de octubre. En la reunión estaba presente el jefe de campaña, Germán Jalabert. El relato incluye una precisión: el tijeretazo dejaba solo a Javier Milei y los otros tramos se completaban con los candidatos de Juntos Somos Río Negro al Congreso Nacional y al Parlamento del Mercosur.

Frente al cuestionamiento del dirigente, porque el corte -además- afectaba su propia candidatura, Vargas se desdijo e intentó que su pedido sea solo un mal entendido.

Así lo expuso hoy en Radio Raíces Valla, quien contó cómo siguió el culebrón que incluyó una emboscada en la ruta para quitarle las boletas.

El médico viedmense (que se sumó a la política de la mano de Milei) aseguró que seguirá en ese espacio pero criticó a la diputada nacional electa, Lorena Villaverde, y pidió que sea la Justicia quien investigue las denuncias en su contra por la venta de terrenos en la zona de San Antonio y el «vínculo con el narcotráfico».

Valla reiteró que se negó a entregarle las boletas a Vargas y recibió un mensaje de Villaverde quien le pedía las papeletas. «Querían evitar que se las diera a los candidatos» dijo el viedmense, quien creyó que era la mejor manera de custodiarlas. «Había desesperación por las boletas», afirmó.

Y denunció que Villaverde «tuvo actitudes mafiosas» que están registradas en su teléfono celular, al igual que otros tantos mensajes del apoderado de La Libertad Avanza en Río Negro y dirigentes del gremio gastronómico (que había llegado a un acuerdo con Milei para fiscalizar), todos por las boletas.

Valla no soltó las papeletas y salió a repartirlas. Su primer punto era el Valle Medio. El candidato relató en la radio que cuando llegó a El Solito (viajaba en su camioneta junto a su esposa), dos camionetas lo cruzaron en la ruta y lo obligaron a frenar. «Zúñega se bajó alterado y me sacó las boletas». «Era como en las películas, pasaban el cargamento de mi camioneta a la de ellos». La referencia es a uno de los integrantes de gastronómicos que llegó junto a otras personas a «buscar» las papeletas. Le dijeron que lo estaban esperando en Lamarque con palos. «Te estamos salvando de una golpiza», le dijeron al médico que cuando llegó a la ciudad de Valle Medio no había nadie.

Relato también que luego Lorena Villaverde comenzó con el reparto de las boletas que le fueron robadas y que Jalabert se hizo cargo de la distribución en la Línea Sur y San Carlos de Bariloche.

Valla manifestó además que todo este tema fue expuesto ante Guillermo Franco, referente nacional de La Libertad Avanza , «pero no pasó nada». Indicó que a pesar de todo lo sucedido «trabajaré en Río Negro para que Milei sera presidente de la Nación».