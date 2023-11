Doñate pidió a Morales que aclare denuncia a Macri

(ADN). – El senador nacional Martín Doñate, se refirió al intercambio del gobernador de Jujuy Gerardo Morales, por la red social “X”, hacía el ex presidente Mauricio Macri. “Esta mañana temprano, no sin perplejidad, leo que durante la madrugada de hoy, en un intercambio cuasi epistolar entre las cuentas oficiales del gobernador de Jujuy Gerardo Morales y el ex presidente Mauricio Macri, el presidente del radicalismo nacional y socio de Juntos por el Cambio, amenaza al Presidente de la Argentina entre 2015-2019 con “entrar en detalles” sobre las eventuales conductas delictivas por las que debería estar preso”, señaló el senador rionegrino.

Doñate agregó que “frente a tamaña gravedad institucional y política de lo expresado, en primer lugar, señalemos que, le cabe la obligación legal establecida en el artículo 177 del Código Procesal Penal de la Nación, que dice: “Tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio: 1°) Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones. …”.

El senador pidió que “asimismo, espero que, de manera urgente y expedita, algún integrante del Ministerio Público Fiscal en cumplimiento de los deberes a su cargo inicie de oficio la correspondiente investigación penal, conforme lo determina el artículo 71 del código penal, a fin de clarificar los hechos narrados y que denotan una gravedad institucional inusitada, tanto por el accionar eventual del ex presidente como por omisión de denunciar”.