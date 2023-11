Antes del cambio, ATE quiere «blindar» a los porteros

(ADN).- Con un pliego de reivindicaciones para los trabajadores del sector educativo, el gremio estatal ATE irá mañana al paro y afectará el normal dictado de clases en las escuelas públicas de Río Negro. El fuerte del sindicato radica en los porteros, donde logró una alta afiliación y sin ese personal de apoyo, se cierren los edificios escolares.

La cúpula gremial reacciona frente al cambio de gobierno. Cada acción que anuncia, el gobernador electo Alberto Weretilneck exhibe públicamente su desacuerdo y asegura que se revisará la relación con gremios y el funcionamiento del Estado. Por ahora, aquella relación que se construyó entre el jefe de Juntos Somos Río Negro y líder sindical Rodolfo Aguiar, hoy está lesionada.

ATE despliega una serie de demandas (por las horas cátedra, las horas extra y la aplicación de jornadas institucionales con horarios delimitados de capacitación no laborables), que sostiene el paro lanzado para mañana jueves 9 y para el miércoles 15 y jueves 16 de noviembre, pero en rigor el punto de inflexión es el reclamo por «el pase a la planta permanente en el Estado de los trabajadores contratados».

Ese universo está compuesto esencialmente por porteros. Los docentes y directivos están nucleados en UnTER.

Desde hace un tiempo, Weretilneck plantea «revisar» la cantidad de porteros que hay en Río Negro, y esgrimió la posibilidad de recortar los puestos de trabajo en las escuelas, ya que hay muchos trabajadores con licencias y no se logran los objetivos. Incluso, frente al anuncio de ATE de ir al paro, criticó ese accionar y dijo que día que no se trabaja, día que no se paga.

También el presidente del bloque de JSRN, Facundo López, aseguró que la medida gremial «tiene intencionalidad política». El legislador alegó que los porteros han sido beneficiados con los aumentos salariales y el pago del bono. Pero en su declaración subyace el debate de fondo: pase a plante y convenio colectivo.

El paro juega en la política sindical, y es parte de una puja anticipada.