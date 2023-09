«Milei no se va a meter con la mafia sindical»

(ADN).- «Contra la mafia sindical no se va a meter. Es consciente de sus limitaciones, me parece bien». Así finalizó el cineasta Juan José Campanella sus cruces contra Javier Milei y sus candidatos de Libertad Avanza. El director del «Secreto de sus ojos» cuestionó las políticas que impulsa el sector libertario, como la de cerrar el INCA y el CONICET.

Campanella dijo que Javier Milei es un «desquiciado» y acusó a Lilia Lemoine, estilista del economista y candidata de La Libertad Avanza, de «terraplanista».

El director había dicho que Milei «en todas sus promesas se echó para atrás» y se burló de su proyecto de dolarización. «Espero que por lo menos nos dejen vender los riñones», ironizó el cineasta que tiene buenos vínculos con el macrismo.

Lemoine le respondió que Milei proponía cerrar el INCAA y aseguró que había tres fondos interesados en apoyar la dolarización que impulsa el libertario. «Tus tuits van envejeciendo muy mal», desafió la influencer.

Campanella señaló que la decisión de cerrar el Instituto de cine o del Conicet no lo afectaban «personalmente», pero dijo que le hubiera parecido mejor «eficientizarlos».

«Entiendo las limitaciones de un desquiciado y una terraplanista», respondió el director de cine, antes de referirse a los seguidores de Milei como la «virgoneta».

Les pidió que no «malgasten las pocas luces que tienen» para atacarlo. «que contra la mafia sindical no se va a meter. Es consciente de sus limitaciones, me parece bien, el miedo no es sonso», escribió.