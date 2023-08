Rivero coincidió con Weretilneck sobre Vaca Muerta

(ADN). – “Vengo desde hace años sosteniendo insistentemente en que Río Negro es Vaca Muerta, que debíamos trabajar en una adecuada planificación para afrontar el desafío presente y futuro de estar parados sobre una fuente de producción energética y económica de semejante magnitud y la necesidad de generar la infraestructura necesaria para atender la demanda”, destacó el presidente del Concejo Municipal de Campo Grande, Ariel Rivero al referirse a la disertación que el gobernador electo Alberto Weretilneck realizó este miércoles en un Foro de Energía que se desarrolla en Buenos Aires.

Agregó que “cuando lo planteaba en los albores del 2020, muchos me miraban sorprendidos y nadie se sumaba a la propuesta de juntarse, de trabajar el proceso y mucho menos los gobernantes a quienes siempre les preocupó más lo que se tenían que llevar de aquí sin siquiera pensar en lo que había que poner” y afirmó que “debo confesar que hoy leí primero con sorpresa y luego con mucha satisfacción parte de la disertación que el gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilneck pronunció en un Foro de Energía que se desarrolla en Buenos Aires.”

Rivero recordó que “quienes me conocen saben que una de mis mayores virtudes es la sinceridad, la que muchas veces me ha ocasionado problemas en mi desarrollo en la actividad política, pero es un valor al que nunca renunciaré y hoy me siento en la obligación de aplaudir el planteo realizado por el senador Weretilneck en ese ámbito».

«Lo hago en mi calidad de ciudadano de esta maravillosa provincia y de este lugar en el que nací y me crie y desde donde vengo trabajando y sosteniendo que este Alto Valle Oeste de la provincia de Río Negro está llamado a ser sin lugar a dudas, un formidable polo de desarrollo para la provincia”, dijo y sostuvo que “es por esa cuestión que destaco las expresiones del senador Weretilneck, no sólo por la coincidencia con mis planteos y mi pensamiento, sino porque las está diciendo en ese ámbito político-empresarial, la persona que en poco menos de cuatro meses asumirá por decisión popular el manejo de los destinos de esta provincia en los próximos cuatros años.

Señaló que “su reclamo (de Weretilneck) sobre el estado de nuestras rutas, sobre la traza del Tren Patagónico, la defensa de nuestro Puerto de San Antonio Este, la construcción del oleoducto que conectará Vaca Muerta con la costa atlántica rionegrina en Sierra Grande y en general sobre el estado general de la infraestructura y las necesidades de la gente que vivimos en esta zona coincide con nuestros planteos de estos últimos años por un verdadero federalismo» y «le debo manifestar al gobernador electo, nuestro reclamo de aplicación de ese mismo federalismo desde la provincia a las ciudades y trabajar desde el primer minuto en la solución de los graves problemas que hoy aquejan a los rionegrinos como la seguridad, la educación y la salud que se encuentran en estado deplorable».