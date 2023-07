Todos por Bariloche pidió participar de los comicios

(ADN). – Rodolfo Rodrigo, presidente del partido Municipal Todos por Bariloche, pidió a la Junta Electoral Municipal que se tenga por presentado a ese espacio pata participar de las elecciones municipales del tres de septiembre, luego que el titular de la Junta se negó a recibir la documentación correspondiente.

La lista en los tramos de Intendente, Concejales y Tribunal de Contralor (lista completa), fue elevada ayer con la documentación respectiva, «entendiendo nosotros que estaba totalmente completa, sin perjuicio de lo cual estábamos atentos a cualquier situación de falencia que hubiera, con el propósito de remediarla, si existieren, en el plazo que se otorgara, si fuera ordenatorio y no perentorio para hacerlo, con intención suprema de loa Junta Electoral, que descontábamos, de admitir la participación ciudadana en las elecciones municipales», señaló Todos por Bariloche.

«La única conducta que no está permitida en la Junta Electoral es la que adoptó: No recibir la presentación. La inadmisible actitud del Presidente de la Junta Electoral nos impidió la presentación» indicó Rodolfo Rodrigo y agregó que «la actitud de la Junta Electoral, personificada en la actitud de su presidente, no solo es ilegal sino que es insólita, por cuando no puede hacer ningún juicio de valor previo para rechazarla por presunta ausencia de documentación».

De todos modos, Todos por Bariloche insistió y presentó toda la documentación para participar del acto electoral a la espera de una resolución favorable.