Ley Bases: Silva no descarta que vuelva a Diputados

(ADN).- La senadora Mónica Silva no descartó que haya cambios en el Senado a la Ley Bases y que el proyecto vuelva a Diputados. Dijo que esta «analizando» el texto al que calificó como «heterogéneo». Aseguró que no hay una línea definida en Juntos e indicó que podría tomar otro camino que Agustín Domingo. Criticó al gobierno nacional por la «falta de diálogo» y dijo que Javier Milei «no tiene ninguno de los atributos que uno espera encontrar en un Jefe de Estado».

«Lo estamos analizando» respondió Silva ante la consulta periodística. «El texto ha tenido muchos cambios desde que nos dieron a conocer el primer borrador», justificó. «La ley bases sigue siendo una ley heterogénea aunque más acotada. Igual hay muchos temas allí que tenemos que analizar punto por punto, y no descarto que vuelva a la Cámara de Diputados con alguna modificación», aventuró en una entrevista con Medios del Aire.

-Heterogéneo es que algunos temas le gustan y otros no?

«No. heterogéneo quiere decir que los temas que aborda la ley para legislarlos son todos diferentes. Por ejemplo, hay un capítulo referido a las características que deberían tener las grandes inversiones, y el renglón seguido es previsional. Entonces es que como que no tiene una unidad de contenido, sino que los contenidos son muy diversos».

-Domingo ya dio una señal a favor de la ley en Diputados. Será distinto en Senadores?

«Habría que ir viendo. El senado es la caja de resonancia de las provincias, por lo tanto tendremos que ir viendo. Conocemos la falta de diálogo entre el Poder Ejecutivo nacional y las provincias. Creo que el Diputado Domingo ha dado muestras que hay una apertura, una posibilidad de diálogo pero eso no se ha concretado todavía, y la provincia está esperando que ese diálogo se abra y sea verdaderamente un diálogo, es decir, que se escuche al gobierno nacional en lo que necesita, pero también que se escuche con claridad lo que la provincia requiere ante la situación actual en la que nos encontramos, por las decisiones que toma el Poder Ejecutivo».

Silva hará lo que requiera el gobernador Alberto Weretilneck, pero no dejó de emitir su visión. También dejó claro que no es uniforme el posicionamiento de JSRN frente al gobierno de Milei, y que ella pertenece al sector crítico al Presidente.

-Dentro del diálogo que se espera aparece el tema de los fondos que se cortaron de golpe?

«Hay muchos temas que nosotros quisiéramos conversar con Nación. Por ejemplo, la continuidad de la obra pública y no hemos tenido ninguna respuesta. Yo soy ciudadana de Choele Choel y nuestra ciudad tiene uno de los nudos más problemáticos de lo que está ocurriendo en la ruta nacional 22: las dos rotondas sin concluir. He tenido conversaciones con el presidente de Vialidad Nacional que me ha dicho que no hay ningún obstáculo legal ni técnico para su continuidad, pero no se le asignan fondos. Quiero saber qué va a pasar con la rotonda, pero también con la ruta 6, la 8 y la ruta 23, quiero saber qué postura habrá con las concesiones eléctricas… quiero saber muchas cosas de las que no me han respondido nada».

-Mantendrá la postura de rechazar el pago a Ganancias?

«Uno no puede pensar en la imposición al salario de una persona. No estamos de acuerdo con que la cuarta categoría tenga que pagar un impuesto a las ganancias. Lo hemos dichos en muchas oportunidades y lo sostenemos. Por el contrario, hemos impulsado en el Senado una moción de preferencia para que se pueda coparticipar la ley de los débitos y créditos bancarios, un proyecto presentado por los gobernadores Ignacio Torres y Alberto Weretilneck cuando aún eran senadores».

Silva intentó esta acción en la sesión anterior y quedó a dos votos de logar su tratamiento. Ahora espera que aparezca en el temario para abordarlo sobre tablas y lograr que se coparticipe el impuesto al cheque.

-Lo ve más moderado a Milei?

«Es muy difícil caracterizarlo porque no tiene ninguno de los atributos que uno espera encontrar en un Jefe de Estado. Siempre me sorprende el modo en el que se dirige al resto, las palabras que utiliza, las mentiras permanentes y falacias de todo tipo que utiliza».