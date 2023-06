Represas: «el agua es un bien público de origen provincial»

(ADN). – Los legisladores de JSRN Julia Fernández, Mónica Silva y Fabio Sosa, presentaron un Proyecto de Comunicación al Congreso de la Nación, donde pidieron «urgente tratamiento y aprobación del Proyecto de Ley 2459, ingresado el 6 de este mes, de los diputados nacionales de Juntos Agustín Domingo y Luis Di Giácomo, que solicitan la derogación de los artículos 6°, 11° y 14º y subsiguientes de la Ley Nº 15.336 de Energía Eléctrica».

El bloque oficialista afirmó que el agua es un bien público de origen provincial, al igual que sus múltiples aprovechamientos. Por lo tanto, los Estados provinciales deben tener un carácter protagónico en torno a las decisiones sobre el presente y el futuro de sus recursos, fundamentalmente de uno tan estratégico como lo es la energía hidroeléctrica.

Frente al vencimiento de los contratos de concesión, El Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría de Energía instruyó a Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) a que tome el control sobre los complejos El Chocón y Arroyito, Alicurá, Planicie Banderita y Piedra del Águila, los legisladores nacionales rionegrinos expresaron que “la actividad de generación eléctrica con recursos locales no es de titularidad de la Nación y, por lo tanto, ella no puede ser concedente” y que La Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994, indica que “…las provincias son dueñas de los recursos naturales ubicados en su territorio y el título de esa propiedad no es derivado de ningún otro, sino originario…”.

También cabe recordar que la legisladora Mónica Silva y el legislador Fabio Sosa, (JSRN) en mayo de este año, elevaron un Proyecto de Comunicación al Poder Ejecutivo Nacional, Secretaría de Energía de la Nación, donde expresan «su más absoluto rechazo a la decisión unilateral e inconsulta de traspasar las concesiones próximas a vencer de las represas hidroeléctricas sitas en jurisdicción provincial a la empresa Energía Argentina S.A. (ENARSA)».