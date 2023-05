Los presidenciables de JxC en plena campaña

Los presidenciables de Juntos por el Cambio encienden la campaña electoral con vistas a los próximos comicios. Bullrich cuestionó con dureza al gobierno de Axel Kicillof por la inseguridad en la provincia de Buenos Aires y pidió bajar la edad de imputabilidad de menores para combatir el delito. Lo hizo durante una recorrida por Merlo, uno de las fortalezas electorales del peronismo, en la que estuvo escoltada por su flamante candidato a gobernador: Néstor Grindetti.

En una publicación de La Nación, se hace referencia a la actividad proselitista de los candidatos de Cambiemos y refiere a los dichos de la precandidata a presidente de Pro y rival de Larreta en la interna de Juntos por el Cambio, quien dijo que “lo que más nos han hablado acá en Merlo es de la inseguridad, tanto los comerciantes con los que estuvimos, como todos los trabajadores de delivery, que nos contaron que la inseguridad está realmente descontrolada” y afirmó que la baja de la edad de imputabilidad es una “deuda” desde el retorno de la democracia. Y anticipó que, en caso de llegar a la Casa Rosada, impulsará una reforma penal.

Larreta

Por su parte, Larreta intensifica sus visitas al interior del país. Tras visitar Santa Fe y Mendoza, el jefe porteño desembarcó hoy en Córdoba, donde se mostró junto al candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Luis Juez, y el postulante a intendente de la capital provincial, Rodrigo de Loredo. “Le voy a devolver la esperanza a los argentinos y el sueño de tener un trabajo que genere oportunidades para sus hijos”, dijo Larreta desde Dean Funes.

Allí, Rodríguez Larreta lanzó dardos contra el Frente de Todos: “El ajuste lo está haciendo hoy el kirchnerismo sobre los más necesitados, sobre los jubilados, sobre la clase media”, señaló. “Este gobierno kirchnerista es el que genera una jubilación de menos de 60 mil pesos, que es de hambre. Vamos a terminar con este período de ajuste, de frustración y de pobreza”, completó.

Además, el precandidato a presidente de Pro se comprometió a impulsar un plan para reducir la inflación. Y enumeró las medidas que piensa tomar para frenar la suba de precios y aseguró que “hay que dejar de gastar más de lo que tenemos, dejar de emitir, independizar el Banco Central y aumentar las exportaciones”.

Morales pidió un “pacto para el conurbano”

Morales, precandidato a presidente de la UCR, estuvo de visita en el municipio de Escobar, donde se mostró junto a Roberto Costa y expresó que “lo primero que tenemos que hacer este año es sacar al Frente de Todos. Esa es la primera misión que tenemos como pueblo”.

Agregó que “la responsable número uno de lo que pasa en el país es Cristina Kirchner. Porque ella es la que armó el engendro del Frente de Todos. Ella es la que un día le dijo a todo el pueblo argentino, elegí como candidato a presidente a Alberto Fernández. Ella es la que pone a Alberto, que mientras ella aterriza, él está en la estratosfera. Es así el esquema”.

En su visita el radical aliado de Larreta, indicó que Juntos por el Cambio es la mejor alternativa al Gobierno y advirtió que la economía no se puede “estabilizar” a “costa de la gente”, es decir, con un profundo ajuste fiscal, como promueve el ala dura de Pro: “Obviamente hoy no se puede tener un plan, nadie puede tener un plan con estos niveles de inflación, ni siquiera plan familiar, menos un plan empresarial y menos un plan para emprender con estos niveles de inflación, por lo tanto lo primero que hay que hacer es arreglar eso, pero ojo, con los que quieren estabilizar la economía a costa de la gente, nosotros no vamos a ir por ese camino”, dijo el gobernador de Jujuy.