Bariloche se pintó de verde. ADN

Todas las miradas estuvieron en Bariloche. En los últimos días, la ciudad fue el centro del debate «verde” por partida doble: el desarrollo del Foro Global de Hidrógeno y las alternativas por la candidatura a intendente de Juntos Somos Río Negro.

Una fake news de un medio nacional “que publica informaciones contrarias al Gobierno nacional”, como dijo el diputado de Juntos Luis Di Giacomo, fue el detonante. El anuncio -replicado en algunos medios de la provincia- indicaba que el proyecto de instalar una planta de hidrógeno verde en Río Negro se paró y “se va a Brasil”.

No hay mal que por bien no venga. Esta publicación fue movilizadora y rápidamente se abrieron los canales explicativos. La gobernadora Arabela Carreras, impulsora central del proyecto, trabajó para desactivar el pánico y la empresa Fortescue ratificó la inversión. En verdad, la causa del alboroto, remite a la promesa incumplida por el Presidente Alberto Fernández, de sancionar una ley en el Congreso para regular la instalación de la empresa australiana en Sierra Grande.

Carreras nunca perdió la vertical y además ya estaba en marcha la convocatoria al Foro. El episodio mediático lo potenció.

Y fue en esa cita del mundo verde, con la asistencia de una nutrida y prestigiosa representación internacional, que Nación -a través de la Secretaria de Energía, que participó del Foro- terminó dando el respaldo al proyecto y por consiguiente a la gobernadora rionegrina, que siempre creyó en esta radicación. Resultado positivo. Ahora la administración de Alberto Fernández y el Congreso tienen la palabra.

Si la intención de las noticias de principios de la semana pasada fue generar dudas, el resultado final fue a la inversa.

Más de 500 inscriptos, con participaciones de gran relevancia de los sectores público, privado y académico, le dio al encuentro repercusión internacional. Empresas nacionales y multinacionales, embajadores y autoridades de la Unión Europea fueron parte del auditorio en el mítico hotel Llao Llao.

La empresa Fortescue Future Industries, que comprometió US$ 8400 millones y 15 mil puestos de trabajo directo para producir hidrógeno verde en Río Negro, dejó en claro que la mora no era responsabilidad rionegrina y desmintió que no se va de la Argentina a Brasil, donde también proyecta instalar una planta similar. Los australianos tienen en funcionamiento oficinas en Viedma y Buenos Aires y desarrollan los estudios de impacto ambiental en Punta Colorada, en Sierra Grande.

El Foro en Bariloche también fue el escenario del compromiso del Gobierno Nacional. El canciller Santiago Cafiero destacó que “la transición energética tiene que venir con desarrollo para el país, no buscamos con este proyecto primarizar los recursos naturales, sino la posibilidad de encontrar nuevos vectores de desarrollo exportador y nuevos vectores de desarrollo económico para el país».

El camino a septiembre

En el Foro se coló otro debate: cómo resolverá Juntos Somos Río Negro la candidatura a intendente en Bariloche.

Mientras el encuentro estaba en marcha, se conocieron los primeros esbozos musicales de campaña, un ritmo pegadizo que promociona a Carreras al sillón del Centro Cívico. También una nueva cartería con la consigna «Arabela Bariloche». Debajo el slogan «Unidos2023» con el sello de JSRN.

Los representantes del gobierno nacional que llegaban al Llao Llao buscaron respuestas. También las empresas. Ni qué hablar del sector partidario propio y ajeno. La gobernadora concita atención y ya recibe respaldos de diferentes sectores políticos, sociales, empresariales y sindicales.

¿En qué escenario político se está dando el debate interno? Con más interrogantes que verdades. Como señal, al Foro faltaron los «competidores» de Carreras. Sólo el intendente Gustavo Gennuso asistió a la apertura del encuentro para «no regalar» la foto.

En su rol de principal ciudad rionegrina, las elecciones del 3 de septiembre no son neutras e invaden a toda la política provincial.

Juegan varios factores, pero el principal está dado en que aún no hay un acuerdo en el partido oficialista y la candidatura (¿natural?) de la Gobernadora colisiona -según explican los voceros habituales- con los deseos del gobernador electo Alberto Weretilneck. Su aspiración a gobernar su ciudad impactó hacia el interior de Juntos, que respondió con una convocatoria a internas para elegir al candidato del espacio, una medida peculiar, más aún cuando viene de una victoria incuestionable el 16 de abril.

¿La estrategia sigue siendo consolidar ese poder? porque la táctica en Bariloche pareciera ir a contramano de ese propósito. Un breve repaso indica que JSRN no hizo interna en ninguna localidad en el proceso electoral reciente; incluso en Allen permitió tener dos candidatas del partido; en Choele Choel fue sólo, sin alianza con la UCR y el peronismo y, además, en función del «gran acuerdo» no tuvo candidato en Villa Regina, Lamarque y Conesa. Sólo ejemplos.

No es estilo de la política enfrentar en una interna a un mandatario en funciones, y los antecedentes (como el de Capitanich en Chaco) indican que hay encolumnamiento.

¿Quiénes son los posibles anotados para esa elección de Juntos?. De forma explícita, Gennuso impulsa a su jefa de Gabinete Marcela Abdala; el secretario de Desarrollo Social municipal, Juan Pablo Ferrari, ratifica que no se baja; y el diputado nacional Agustín Domingo avisó que juega. Menos superficial, hay «indicadores» sobre un monitoreo -vías encuetas- de las chances que podrían tener el legislador Juan Pablo Muena y el ministro de Obras Públicas provincial, Carlos Váleri.

En paralelo, Ramón Chiocconi, legislador peronista de Nos Une Río Negro, lanzó su candidatura y a entender de sus dichos, será dentro del rionegrismo ¿Cómo se explica? Salvo que, en esta alianza, Juntos no presente candidato en Bariloche, como sucedió en Regina, con Luis Albrieu, del Frente Renovador.

En una elección siempre hay un adversario a derrotar ¿Cuál es el propósito de la convocatoria a interna? Otro interrogante sin respuesta.

En el terreno de las dudas surge qué hará Carreras si se siente presionada a buscar un camino electoral alternativo, ante la falta de apoyo de su partido. La mandataria busca alcanzar acuerdos con todos los sectores para encabezar la propuesta de Juntos, pero dijo en más de una oportunidad que no competirá en una interna.

Ya están los carteles en la calle, se escuchan los jingles de campaña y a quien la quiere escuchar repite su propósito. Alienta un proyecto local para Juntos ampliando las fronteras a otros sectores, una propuesta barilochense para una elección estrictamente municipal.

El 12 de junio cierra el proceso interno de JSRN y esa fecha ya marcará algunas certezas.